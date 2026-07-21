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Hudba

Mireille Mathieu proslavil šanson, účes i koncert v Číně. Srovnávají ji s Edith Piaf

ČTK

Francouzská zpěvačka Mireille Mathieu je po úmrtí Charlese Aznavoura jednou z posledních žijících velkých osobností slavné éry francouzského šansonu. Nahrála víc jak 1200 písní v 11 jazycích a sjezdila s nimi celý svět, prodala přes 150 milionů alb. Do historie se zapsala nejen interpretací písní, ale také typickým účesem, který se stal ve své době módním hitem. Ve středu oslaví osmdesátiny.

Schlagerbooom 2025 - Die Stadionshow in Kitzbühel
Francouzská šansoniérka Mireille Mathieu během svého vystoupení v rakouském Kitzbühelu v červnu roku 2025. Foto: Profimedia – ČTK / imago stock&people / Harald Deubert
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Rodačka z Avignonu toužila stát se zpěvačkou odmalička. V roce 1962 se zúčastnila místní pěvecké soutěže, ale neuspěla. Hvězdu první velikosti z ní udělal Johnny Stark, manažer Johnnyho Hallydaye, který ji slyšel zpívat v jedné televizní soutěži a zanedlouho už poprvé vystupovala v pařížské Olympii. Její písně Akropolis Adieu a Mon Credo šplhaly na vrcholky evropských hitparád už v 60. letech minulého století, do současnosti natočila na čtyři desítky desek.

Zpívala s Alexandrovci i na zahájení olympiády v Soulu v roce 1988 či při oslavách 60. výročí vylodění v Normandii a stala se také první západní zpěvačkou, která vystupovala v Číně.

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Spolupracovala s hvězdami jako Julio Iglesias, Frank Sinatra, Tom Jones, Paul Anka nebo Charles Aznavour. Často bývá srovnávána s Edith Piaf. "Ona byla jedinečná, neopakovatelná. Já se snažím být jen sama sebou, nikoho neimitovat," brání se tomu Mathieuová.

Velkou oblibu získala zpěvačka v Rusku nebo Německu. Několikrát koncertovala i v socialistickém Československu, poprvé na samotném začátku své kariéry v roce 1967. Do České republiky se pravidelně i nadále vrací, v roce 2019 zazpívala na večírku na Pražském hradě pořádaném na oslavu šesti let ve funkci prezidenta Miloše Zemana, naposledy zahrála v pražském Kongresovém centru letos v březnu na dvou koncertech nazvaných Goodbye My Love Prague.

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