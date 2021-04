Michal Prokop po devíti letech vydává album, v klipu hraje Cibulková

Člen Beatové síně slávy Michal Prokop v květnu vydá nové album nazvané Mohlo by to bejt nebe. V srpnu chystá další ročník festivalu Krásný ztráty Live.

Tento týden Prokop zveřejnil pilotní singl z alba nazvaný Má vlast, k němuž natočil videoklip. V hlavní roli účinkuje herečka Vilma Cibulková.

Na albu Mohlo by to bejt nebe se Prokop z velké části vrací ke kořenům, blues a soulu 60. let minulého století, avšak se současným zvukem. Naváže tak na své zatím poslední studiové album s kapelou Framus Five nazvané Sto roků na cestě. To vyšlo před devíti lety na CD a předloni na vinylu.

Na podzim chce Prokop s Framus Five vyrazit na turné. Desku pokřtí na každém koncertu. V tuto dobu utlumí činnost svého akustického tria.

Popáté pozve Michal Prokop své hudební přátele a fanoušky na festival Krásný ztráty Live. Dvoudenní přehlídka, na které již tradičně dochází k neobvyklým žánrovým i generačním setkáním, začne 13. srpna, v den zpěvákových 75. narozenin. Krásný ztráty Live se třetím rokem konají na statku ve středočeských Všeticích na Benešovsku.

Prokop ani v době koronavirové krize nezastavil hudební činnost. Loni v létě uspořádal festival Krásný ztráty Live a čas využil k nahrávání nového alba. S týmem Jiřího Vondráka se zúčastnil natáčení televizního dokumentu Až si pro mě přijdou, který měl na stanici ČT art premiéru 7. listopadu.

Do knihkupectví také zamířila kniha Michal Prokop - Ztráty a návraty, kterou s ním napsal hudební novinář Michal Bystrov. Mapuje zpěvákův osobní i umělecký život, nechybí komentáře Prokopových kolegů, diskografie, fotografie či dobové dokumenty.

Michal Prokop s Framus Five zahájil hudební činnost v roce 1967. Debutové album s názvem Blues In Soul vycházelo z vlivu amerického soulu a rhythm'n'blues.

Následující Město ER na české scéně naplno představilo žánr art rock. Titulní skladbou navíc dal Prokop možnost vstoupit do českého rockového textařství básníku Josefu Kainarovi.

V 80. letech zpěvák spolupracoval se skladateli Petrem Skoumalem, Janem Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem.