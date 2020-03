Místo koncertů budou natáčet. Nové desky chystají Prokop a Monkey Business

Rušení hromadných akcí s více než 100 lidmi, které v úterý nařídila česká vláda jako součást boje proti šíření nového typu koronaviru, se dotkne i muzikantů. Odpadnou jim koncerty a někteří se místo toho přesunou do nahrávacích studií. Na nových deskách pracují Michal Prokop nebo Matěj Ruppert se skupinou Monkey Business.

Michal Prokop s kapelou Framus Five i Monkey Business měli vystoupit tento pátek v Plzni na předávání hudebních cen Žebřík, pořadatelé však akci museli zrušit.

"Bavili jsme se o tom na posledním koncertu, že ta situace může nastat. Je to nepříjemné, ale pevně věřím, že se to bude týkat opravdu jen pár týdnů," říká Matěj Ruppert. Podle něj má část Monkey Business i jinou práci. "Ale jsou tam členové, kteří nemají nic jiného, jako třeba já," dodává.

Nucenou přestávku v koncertování Monkey Business zřejmě využijí k práci na nové desce, kterou chtějí vydat u příležitosti svého 20. výročí. "Roman Holý udělal naprosto fantastický písničky, Pavel Mrázek textuje a jsme docela daleko v té práci. Budeme jezdit za Romanem do studia, budeme pilovat písničky, dělat texty, zpívat je. Tím pádem možná ta deska vyjde dřív. Původně jsme si říkali, že by mohla vyjít ke konci roku," upřesňuje Matěj Ruppert.

Také Michal Prokop má rozdělanou práci na nové desce s kapelou Framus Five. Kromě hudebních cen Žebřík přijde také o vystoupení na Československém beat festivalu v pražské Lucerně nebo předávání cen Anděl, obě akce pořadatelé v průběhu úterního odpoledne zrušili.

"Je to věc, která je pro mě ještě srdcovější, protože já jsem na tom festivalu začínal v roce 1967 a byl to start mé profesionální kariéry," říká Prokop o Československém beat festivalu. Koncertů teď tolik nemá. Celý únor se věnoval práci na desce. "Budu se snažit, tu desku bych docela rád ještě v tomto roce natočil. Naštěstí ve studiu se nás nikdy nesejde sto, takže tam bude šance pracovat, ale ještě to bude chtít nějakou přípravu a nějakou dobu to potrvá," dodává Michal Prokop.