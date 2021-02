Michal Pavlíček bude slavit doma, psychicky ho drží nad vodou hudba a rodina

Skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který příští neděli 14. února oslaví 65. narozeniny, pracuje ve studiu Na Kloboučku na nové desce. Za nejlepší způsob, jak čelit negativní atmosféře způsobené pandemií koronaviru, považuje hudbu, rodinu a přírodu.

"Člověk se dívá na zprávy a vnímá intenzivně lidské utrpení. Zažil jsem to i osobně, když mi umřel otec s covidem. Hudba v této době zůstává vždy takový ostrůvek meditace, kdy zapomenu na všechny strasti. A potom pochopitelně rodina a pocit lásky, který nás drží nad vodou," říká.

Člen Síně slávy cen Anděl připouští, že mu chybí živé hraní. Tím více si uvědomuje, jakou sílu muzikantům dodává kontakt s publikem.

"To živé propojení s lidmi nám chybí, muzikanti a nejen oni jsou opravdu v nouzi. Je pochopitelné zoufalství lidí z tíživé existenční situace, ale není jiná cesta, jak utlumit pandemii a zastavit ztráty na lidských životech, než dodržování restrikcí a hlavně pak očkování. Ohleduplnost a solidarita by měla dominovat nad naštvaností a frustrací," uvažuje kytarista.

Po loňské spolupráci s moderátorkou a herečkou Ivou Kubelkovou, které napsal písně a natočil s ní album Jak moc mě znáš, složil Pavlíček hudbu k představení Robot Radius. To pro Laternu Magiku připravuje držitel ceny Thálie Radim Vizváry s choreografkou Miřenkou Čechovou. Premiéra je plánována na září.

Hra vycházející z R.U.R. Karla Čapka byla připravovaná pro Světovou výstavu v Dubaji 2020, jež však byla s ohledem na pandemii koronaviru odložena. Pavlíček bude představení doprovázet na kytaru.

"Zároveň připravuji sólovou desku, která by měla vyjít na podzim. Bude to takový můj současný pohled na muziku, samozřejmě s dominantní kytarou. Začínám natáčet první věci," podotýká Pavlíček, který své předchozí album s názvem Pošli to tam! vydal předloni.

Pavlíčkova skladba z alba Pošli to tam nazvaná Odcházení, kterou zpívají Monika Načeva a Vlastimil Třešňák. | Video: Warner Music

Před časem se spekulovalo o možném pokračování spolupráce s kapelami Stromboli, B.S.P. a Pražský výběr. "Není to teď aktuální, v podstatě se nestýkáme a není ani v plánu, že bychom v dohledné době šli do studia. Teď se soustředím na svoji desku," komentuje kytarista.

Zatímco své 60. narozeniny oslavil sérií vystoupení s kapelou Stromboli a koncertem s mnoha hosty pod názvem Pět Tuctů Čombeho v pražském Foru Karlín, blížící se půlkulatiny stráví s rodinou. "Warner Music se chystá vydat kompilaci pod názvem Faces, která bude mapovat moji tvorbu od 80. let až po současnost, to bude od nich milý dárek k mým narozeninám," poznamenává.

Nedávno představil doplněné vydání své knihy Země vzdálené. Životopisnou publikaci z roku 2008 doplnil o léta 2009 až 2015. O dalším pokračování zatím neuvažuje. "Ta kniha nebyla plánovaná jako story na pokračování, ale kdo ví, třeba za pár let, pokud zdraví dá a ledy se pohnou a bude inspirace, zase se vrhnu na psaní."

Michal Pavlíček se nejvíc proslavil s kapelami Pražský výběr a Stromboli. S Kamilem Střihavkou a Otou Balagem stál u zrodu projektu B.S.P. Instrumentální tvorbě se věnoval se souborem Big Heads a na sólových albech.

Napsal mnoho písní pro zpěvačku Moniku Načevu. Složil scénickou hudbu k divadelním představením, například k Višňovému sadu v pražském Divadle na Vinohradech. Je autorem muzikálů Excalibur, Obraz Doriana Graye, Dáma s kaméliemi, zkomponoval balety Malý Princ a Kráska a zvíře. Složil hudbu k mnoha filmům i televizním seriálům.

Prosadil se také na zahraniční scéně v seriálu BBC Červený bedrník a Merlin. Objevil se i na albu Sociální síť, na kterém se podíleli Michal Horáček a Richard Müller. "Líbí se mi barevnost hudby, a tak vnímám i život. Nejsem zaměřený jen jedním směrem," prohlásil před časem.