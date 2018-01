Michal Hrůza vyráží sám se sebou a s Kapelou Hrůzy na jarní turné po klubech

před 6 hodinami

Po podzimní první části koncertního turné Sám se sebou chystá zpěvák Michal Hrůza se svou Kapelou Hrůzy jarní pokračování. Během dvou měsíců odehraje sedmnáct koncertů v šestnácti městech. Na turné bude mít Hrůza předskokany, zpěváka Honzu Křížka, jenž dříve hrával s Walk Choc Ice, a popovou kapelu Nanosféra. Hrůza dodává, že předskokany vybíral z desítek zájemců. Turné začne v Pardubicích, v pražském Lucerna Music Baru se zastaví 10. a 11. dubna. Hrát se budou staré písně, ale také novinka Sám se sebou, podle které zpěvák turné i celé loňské album pojmenoval. "Je to důležitý stav, kdy nám dojde, co chceme a co už nechceme," dodává zpěvák, jenž aktuálně připravuje také filmovou hudbu.

Zastávky jarního turné Michala Hrůzy 2. 3. Pardubice - Žlutý pes

Pardubice - Žlutý pes 3. 3. Karlovy Vary - Lidový dům

Karlovy Vary - Lidový dům 10. 3. Klatovy - Kulturní dům

Klatovy - Kulturní dům 15. 3. Vsetín - Kulturní dům

Vsetín - Kulturní dům 16. 3. Dobříš - Kulturní dům

Dobříš - Kulturní dům 23. 3. Ostrava - Dům kultury

Ostrava - Dům kultury 24. 3. Frýdek-Místek - Stoun

Frýdek-Místek - Stoun 30. 3. Česká Lípa - KD Crystal

Česká Lípa - KD Crystal 6. 4. Vratislavice - Kulturní dům

Vratislavice - Kulturní dům 7. 4. Pelhřimov - Kulturní dům

Pelhřimov - Kulturní dům 10. a 11. 4. Praha - Lucerna Music Bar

Praha - Lucerna Music Bar 13. 4. Zlín - Fénix

Zlín - Fénix 14. 4 . Olomouc - S-Klub

. Olomouc - S-Klub 20. 4. Beroun - Kulturní dům

Beroun - Kulturní dům 21. 4. Rakovník - Kulturní dům

