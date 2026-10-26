Michal Horáček vydává nové album. Pozemský prach a Boží dech se inspiruje Biblí

Spisovatel, textař a producent Michal Horáček v pondělí v pražském Radiocafé představil nahrávku zhudebněných veršů ze své knihy Pozemský prach a Boží dech. Na nahrávce sedmnácti skladeb s podtitulem Starý zákon se podíleli hudebníci od rockerů přes šansoniéry a folkaře až po operní zpěváky. Na akci zazněly naživo i ze záznamu písně v podání Michaela Kocába, Iva Viktorina nebo Nadi Válové.
Na albu se podíleli také Markéta Irglová, Iva Bittová, Robert Křesťan, Xavier Baumaxa, Miroslav Donutil a Jiří Lábus, Český národní symfonický orchestr pod vedením Jana Kučery a mnoho dalších. Mezi nimi operní pěvci Vojtěch Pelka, Vanda Šípová nebo Roman Janál.
Pojivem alba jsou ve verších podané "příběhy obyčejných lidí v neobyčejných situacích", řekl Michal Horáček. Vzniklo tak žánrově pestré pásmo oscilující mezi klasickou hudbou, folkem, rockem i písňovou poetikou. "Operní árie David: Přízeň Boží spojuje Pozemský prach a Boží dech s naším dalším projektem, který máme s Michaelem (Kocábem), což je opera pro Národní divadlo, která se jmenuje Vyhnání ďáblů z Arezza," uvedl Horáček.
Soubor básní Pozemský prach a Boží dech vznikal během 40 týdnů roku 2025 a představuje osobitý pohled na Starý i Nový zákon - nikoliv z náboženské perspektivy, ale jako lidské výpovědi o vině, naději, pochybnostech, lásce i hledání smyslu. Sbírka propojuje známé biblické motivy se současným jazykem a civilním tónem.
"Je to specifická poezie, která je dopředu určena k tomu, aby byla zhudebněna. Má to rytmus a refrény," řekl Horáček. "Snažíme se, aby ti herci, kteří tam vyprávějí, mluvili v první osobě o své zkušenosti a my lidé roku 2026 porovnáme, jestli čelíme podobným výzvám, podobným situacím, podobným nebezpečenstvím a podobným radostem jako oni," dodal autor mnoha textů pro interprety populární hudby.
Sbírka Horáčkových básní, inspirovaných biblickou tradicí, vyšla na jaře letošního roku. Zařadila se mezi bestsellery a zaujala i profesora Martina Hilského, který titulní báseň převedl do angličtiny. Podobně jako knihu doprovodil i album fotograf Jan Šibík.
Na nahrávce se podíleli autoři a interpreti různých žánrů hudby. "Bez nějakých experimentů a pokusů by se nikdy nikdo nikam nedostal. Musíme riskovat neúspěch. A možná, že pak někdo další, kdo se toho chytí, už bude úspěšnější," podotkl Kocáb.
Bývalý prezidentský kandidát Horáček se proslavil jako textař písní populární hudby. Spolupracoval zejména se skladatelem Petrem Hapkou, jejich písně zpívaly největší hvězdy české scény. Po libretu Kudykam a cyklu villonských balad Český kalendář je soubor Pozemský prach a Boží dech jeho třetí knihou veršů.
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