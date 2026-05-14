Mezi ploty navštíví Petr Pavel i exprezidentka Čaputová. Hrát bude Xindl X či No Name

Festival Mezi ploty, který se bude letos v parku bohnické Psychiatrické nemocnice konat 30. a 31. května, si získal podporu řady významných osobností, včetně prezidenta České republiky. Představí se něm mj. kapela Lucie, Divokej Bill, No Name, Xindl X, Marpo, Kateřina Marie Tichá, Sto zvířat, Berenika Kohoutová, Midi Lidi, Michal Hrůza, Tomáš Klus, Kašpárek v rohlíku nebo divadelní soubor Vosto5.
Nad projektem už potřetí převzal záštitu prezident Petr Pavel. „Starost o duševní zdraví je starostí o zdraví celé společnosti. A i proto jsem moc rád, že festival Mezi ploty sdružuje lidi, kteří mají snahu tento problém řešit a pomáhat,“ řekl prezident během loňského ročníku, který nejen zaštítil, ale také osobně navštívil, a hodlá se zastavit i letos. Na akci se rovněž chystá bývalá prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová.
Patronem projektu zůstává režisér a producent Václav Marhoul a patronát nad festivalem ke svým četným dobročinným aktivitám přidala i herečka Jitka Čvančarová. Co je k této podpoře motivovalo? „Přes 20 let se intenzivně angažuji a věnuji charitativní činnosti. I s ohledem na to můžu s naprostou jistotou tvrdit, že pro společnost je obrovsky zdravé a přínosné přirozené propojování se se zdravotně postiženými nebo duševně nemocnými lidmi. Je to nezměrně obohacující a lidsky posilující pro všechny. Festival Mezi ploty je naprosto výjimečný, vzácný, a já jsem vděčná za jeho existenci,“ vysvětlila Jitka Čvančarová.
Václav Marhoul pak lapidárněji dodal: „My všichni, co tady jsme, přece víme, proč tady jsme nebo proč to podporujeme. Známe ten význam, známe smysl, známe to poslání, známe tu misi.“
Festival podpořilo také hlavní město Praha, zejména náměstkyně primátora Alexandra Udženija. Díky ní se do festivalu zapojí pražské organizace jako Zahrada pro duši a Centrum sociálních služeb Praha.
Jaký bude festivalový line-up?
Na hlavní scéně se představí kapely Divokej Bill a Lucie. Vedle nich také Tomáš Klus a Xindl X, zpěvačka a muzikálová herečka Martina Pártlová či jedna z nejznámějších slovenských kapel No Name. Z Nezávislé hudební scény zmiňme třeba českou skupinu Vanua2, elektropopovou legendu Midi Lidi a motivační seskupení Předkapela Teambuilding Lukáše Pavláska. Na Rodinné hudební scéně pak vystoupí Pam Rabbit, Adam Mišík, Kašpárek v rohlíku, Sto zvířat či Kateřina Marie Tichá.
Mnozí z headlinerů se přitom rozhodli přijet proto, že s festivalem Mezi ploty osobně souznějí. Jak říká například Adam Karlík z kapely Divokej Bill: „Festival Mezi ploty máme rádi. Vždy to byl tak trochu jiný festival s jinou atmosférou. V dnešní složité, rychlejší době, kdy je kladen velký důraz na výkon a malinko se vytrácí podstata bytí, je duševní zdraví moc důležité.“
Stejně tak se k myšlenkám akce hlásí i členové skupiny Lucie: „Mně se líbí, že ten festival má přesah. Není to jen sled koncertů a představení, ale akce, která otevírá důležité téma. V dnešní době je psychická pohoda obrovské téma a je dobře, že se o tom mluví normálně, bez ostychu,“ říká například klávesista Michal Dvořák.
Festival ovšem bude mít tradičně i silnou divadelní složku. Přijede kupříkladu soubor Vosto5 nebo uskupení Na stojáka s Ester Kočičkovou či Petrem Vydrou. Návštěvníci si budou moct vychutnat oceňované představení Antiwords v podání Spitfire Company, Divadlo Disk, Damúzu, Vršovické divadlo MANA, Dismanův rozhlasový dětský soubor a mnoho dalších.
Doping pro vaši duševní pohodu
Ruku v ruce s kulturou půjde na festivalu i program, který nabídne pomoc a podpoří duševní zdraví návštěvníků. Proběhnou desítky neformálních přednášek a besed s odborníky a peer konzultanty, tedy lidmi, kteří zažili duševní nemoc a rozhodli se pomáhat ostatním. Bude možné diskutovat například o nástrahách dospívání, ADHD, sebepoškozování, zahlcení digitálními technologiemi, ochraně dětí před drogovou závislostí a řadě dalších důležitých tématech.
Festival nabídne i relaxační zónu s jógou, dechovými cvičeními, gongovou lázní, africkými tanci, a dokonce i procházkou po žhavých uhlících.
