Blíží se festival Metronome. Na Gallaghera a Morcheebu přijde až 18 tisíc lidí

Čtvrtý ročník pražského hudebního festivalu Metronome, který se uskuteční příští pátek a sobotu 21. a 22. června na Výstavišti, zahájí koncert Lenky Dusilové.

Festivalový areál bude otevřený od pátečních 14:00, Dusilová na hlavní pódium nastoupí v 17 hodin. Vedle pěti hlavních scén se program rozprostře na deset doprovodných stagí.

Ty nacházející se uvnitř Křižíkových pavilonů pak po oba dny nabídnou program až do ranních hodin. Moderátorem hlavní scény bude Marek Taclík. "Doporučila bych návštěvníkům, aby dorazili co nejdříve, aby se vyhnuli tlakům ve večerních hodinách a užili si už odpolední koncerty," apeluje dramaturgyně festivalu Barbora Šubrtová.

Výměna lístku za náramek

Po loňských frontách u vstupu letos pořadatelé rozšiřují zónu, kde si lze vyměnit vstupenku za náramek potřebný pro vstup do areálu. Kdo s výměnou nechce čekat až do začátku akce, může lístek už od tohoto pátku směnit za náramek v pobočce Bontonlandu na pražském Můstku.

"Zónu, kde si diváci budou moci vyměnit vstupenky za pásky, letos vysouváme před původní vstup do Stromovky, bude dvojnásobně velká," slibuje producent festivalu Martin Voňka, podle nějž diváci teprve poté, tedy už s páskem na ruce, přistoupí k bezpečnostní kontrole u vchodu.

Oproti loňskému ročníku se také rozšíří samotný festivalový areál Metronomu. Mezi oběma hlavními scénami bude například možné projít napřímo, lidé tak nebudou muset obcházet stage po hlavní, takzvané Bruselské cestě.

V noci se pak festivalové dění přesune do čtyř budov Křižíkových pavilonů. "Jejich kapacita se oproti loňskému roku zvýší na dvojnásobek," slibuje producent Voňka.

100 korun pro 5000 lidí

Festival i letos využije konceptu cashless, což znamená, že návštěvníci budou opět platit prostřednictvím čipu v náramku, na nějž si dopředu on-line převedou peníze z účtu.

Podle pořadatelů je to výhledově beztak nutné kvůli zavedení nové fáze elektronické evidence tržeb. Cashless byl už předešlý ročník Metronomu, stejně jako třeba loňský koncert Rolling Stones v pražských Letňanech.

"Oproti loňsku jsme zrušili kontroverzní poplatky, bereme na naše náklady i případné poplatky za převod peněz z cizích měn. Díky partnerovi MasterCard také prvních 5000 lidí, kteří si náramek zaregistrují on-line, dostane zdarma na účet připsanou částku 100 korun," vypočítává producent Martin Voňka.

Pátek ve znamení Gallaghera

V pátečním programu vystoupí především nadžánrová britská kapela Morcheeba a Liam Gallagher. Bývalý frontman britské popové kapely Oasis potvrdil, že v Praze odehraje speciální koncert trvající 90 minut. Festival si také vybral pro premiéru svého nového alba, které vyjde začátkem června.

Gallagher v Praze, kde sólově vystoupí poprvé, uvede písně ze své debutové sólové desky. Tu vydal předloni pod názvem As You Were. Dojde ale také na starší hity Oasis jako Wonderwall nebo Whatever.

"Bylo komplikované s ním řešit technické otázky, jeho show je koncipovaná pro 200 tisíc lidí a chvíli trvalo najít kompromis. Věřím ale, že v Praze dostojí svému jménu," přibližuje dramaturgyně Barbora Šubrtová, podle níž festival s Gallagherem jednal dva roky.

"Jeho původní požadavek na LED obrazovku několikanásobně převyšoval velikost našeho pódia. Ale našli jsme kompromis, který je pro nás i něho přijatelný," doplňuje Šubrtová.

Skladba Wall Of Glass z posledního alba Liama Gallaghera. | Video: Warner Music

Na dalších pódiích se v průběhu prvního dne festivalu představí slovenská elektronická písničkářka Katarzia, německé elektroduo Ätna, polská indiepopová skupina Kamp!, česká Khoiba nebo slavný Pražský výběr.

Jeho koncert má už předčasně oslavit třicáté výročí sametové revoluce. "Mají připravenou speciální show s touto tematikou i hosty a skladbami, z nichž některé naživo nikdy nezazněly," upřesňuje Barbora Šubrtová.

V unikátním prostředí planetária, stojícího v sousedství areálu a letos poprvé zapojeného do festivalového dění, odehrají večerní koncerty písničkářka Bára Zmeková a elektronický producent Ondřej Holý, vystupující pod jménem dné.

Kraftwerk a zpěvačky

V sobotu se festivalový areál otevře už ve 13:30. Na Metronome Stagi, jež se změní v obří kino, bude možné vidět dokumentární film Šimona Šafránka King Skate. První živý hudební blok na hlavní stagi pak obstarají britští neosouloví Jungle.

Projekt Hlasy svobody představí výběr zpěvaček zahrnující Lenku Filipovou, Báru Polákovou, Emmu Smetana, Terezu Černochovou, Moniku Načeva a další. "Komponovaným koncertem zpěvaček chceme ukázat, že náš festival není jenom o kapelách a zpěvácích, ale že máme spoustu kvalitních zpěvaček různých generací," popisuje dramaturgyně Barbora Šubrtová.

Druhou velkou zahraniční hvězdou Metronomu budou v sobotu němečtí průkopníci elektronické hudby Kraftwerk se svou 3D show. Každý návštěvník u vchodu obdrží speciální brýle pro sledování trojrozměrných projekcí.

"Ten pocit, až vám nad hlavou proletí létající talíř, si všichni budeme dlouho pamatovat," slibuje dramaturgyně festivalu.

Záznam skladby Radioactivity z nedávného vystoupení Kraftwerk. | Video: Agora Vox

Dále se v sobotním programu představí britská kytaristka a zpěvačka Anna Calvi, průřez více než třicetiletou kariérou nabídnou skotští Primal Scream, Ille, Die Alten Machinen, Ohm Square v původní sestavě se zpěvačkou Charlie a další. Scénu v planetáriu obsadí Pražský filmový orchestr a v Praze žijící britský rockový písničkář Adrian T. Bell.

Festival Metronome dohromady nabídne 40 koncertů. Pořadatelé stejně jako loni nabízejí i jednodenní vstupenky.

Letošní ročník Metronomu má rozpočet zhruba 60 milionů korun, pražský magistrát do něj přispěl částkou 2,8 milionu korun.

První ročník Metronomu se na Výstavišti konal roku 2016 s hlavními hvězdami Iggym Popem a kapelou Foals. O rok později lidé přišli hlavně na Stinga a Kasabian, loni pak na Johna Calea, Davida Byrnea či kapely Chemical Brothers a Massive Attack. Návštěvnost podle pořadatelů vzrostla ze 7500 diváků v prvním ročníku na loňských 18 tisíc.