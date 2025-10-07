Hudba

Metalové legendy Disturbed a Megadeth zahrají v Praze. Zazní jejich největší hity

před 40 minutami
V pražské O2 areně v úterý 7. října vystoupí americká metalová skupina Disturbed. Koncert se uskuteční v rámci turné k 25. výročí jejich zásadního alba The Sickness. Večer bude obsahovat dva hudební sety: na úvod Disturbed zahrají kompletní pětkrát platinovou desku The Sickness, po ní zazní největší hity z dalších alb. Jako speciální host se představí americká kapela Megadeth.
Americká metalová hudební skupina Disturbed vznikla na přelomu století v Chicagu.

The Sickness je považováno za jedno z nejvlivnějších heavymetalových alb všech dob. Nahrávka obsahující úspěšné skladby Down With The Sickness, Stupify nebo Voices The Game se umístila na 29. místě žebříčku Billboard Top 200 a strávila v něm 106 týdnů. Do dnešního dne bylo album The Sickness celosvětově streamováno 2,5 miliardkrát. Bylo zařazeno na 24. místo v žebříčku Top 25 Debut Hard Rock Albums časopisu Loudwire.

Disturbed se objevili v Chicagu na přelomu století a s pěti po sobě jdoucími albovými debuty na prvním místě v žebříčku Billboard Top 200 se zařadili po bok ikonické kapely Metallica. Skupina nedávno vydala singl I Will Not Break představující první novinku od vydání jejího alba Divisive z roku 2022.

Kapelu Megadeth založil před více než 30 lety bývalý člen skupiny Metallica, zpěvák, kytarista a skladatel Dave Mustaine, a stal se jedním z průkopníků žánru celosvětově známého jako thrash metal. Megadeth posunula thrash na hranice instrumentální virtuozity už ve svých raných počinech, jako byl debut Killing Is My Business… And Business Is Good! (1985) a zásadní Peace Sells… But Who's Buying? (1986).

S komerčním úspěchem se setkala i další alba jako So Far, So Good, So What! (1988), na Grammy nominované Rust In Peace (1990) nebo Dystopia, jehož titulní skladba získala v roce 2017 cenu Grammy v kategorii Nejlepší metalový výkon.

 
Přehled
