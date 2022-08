Metal se zvukem vysavače a brusky. Jak vypadá den na festivalu Brutal Assault

Jet na festival tvrdé hudby Brutal Assault znamená podstoupit maraton extrémních žánrů. Když po 12 hodinách člověk usíná, zvuk letadla na noční obloze v jeho uších připomíná zvukové detonace z pódia. Měsíc na obloze se blíží k úplňku. Nastat by měl v době, kdy část Jaroměře a městská památková rezervace Josefov po pěti dnech a více než 150 koncertech zase utichnou.

Vojenská pevnost Josefov z 19. století odlišuje Brutal Assault od festivalů, které se konají na letištích nebo loukách. Vnitřní opevnění tvoří členitou kulisu. Lidé chodí mezi vysokými a masivními cihlovými zdmi, jež se rozbíhají do širších i užších uliček.

Z akce, kterou v posledním předpandemickém roce 2019 navštívilo přes 22 tisíc lidí, si divák kromě zážitků a zvonění v uších odváží také pocit blízký zahlcení z nabídky streamovacích služeb. Anglicky se tomu říká fear of missing out, česky strach z propásnutí něčeho důležitého nebo dobrého.

Brutal Assault útočí na všechny smysly - chuť, čich, sluch i zrak těkají mezi podněty, které by možná jinde nepoznaly. Dění se odehrává na pěti scénách, často souběžně. Mimo to jsou součástí doprovodného programu přednášky a výstavy - kromě přehlídky Art-Brut-All z pražského Doxu se zde představují malíř "myslivecké dekadence" Filip Kůrka a Dávid Glomba, jehož ilustrace tvoří obrazovou složku letošního ročníku. I to člověka motivuje přebíhat z jednoho místa na druhé.

Hudební program sází na největší hvězdy extrémního metalu, jako jsou američtí Cannibal Corpse. Pravidelně tu ale účinkují i experimentální projekty nebo hudebníci, kteří na žánr pohlížejí jinou optikou.

Středa takových vystoupení nabídla několik - na jednom ze dvou hlavních pódií například zahrál Francouz Gautier Serre známý pod pseudonymem Igorrr. Původně tak označoval své sólové koncerty, dnes už jej doprovází celá kapela ve složení zpěváka a zpěvačky, která však na středečním vystoupení chyběla, dále bubeníka a kytaristy. Sám Serre stojí za DJským pultem a někdy také vezme do ruky kytaru.

Igorrr spojuje barokní polyfonické melodie, deathmetalový řev a zkreslené kytary, operní soprán i breakbeatové nebo triphopové beaty. Rezignuje na snahu něco sdělit - zpěváci jsou instruováni, aby při nahrávání neartikulovali existující slova, ale vymýšleli si vlastní.

Ve studiu Serre pracuje také s předměty jako vysavač, jejichž zvuky do skladeb včleňuje. Například v tracku Himalaya Massive Ritual ze zatím poslední desky jsou slyšet bruska nebo kovový zvuk plynové lahve.

Ve skladbě Himalaya Massive Ritual projektu Igorrr jsou slyšet bruska nebo kovový zvuk plynové láhve. | Video: Igorrr

Naživo má u toho posluchač v jeden okamžik chuť tancovat do tvrdých elektronických beatů, jindy by pouze pokyvoval hlavou a sledoval frontmanovy synchronizované pohyby za DJským pultem.

Před Igorrrem na stejné scéně vystoupili jiní Francouzi, skupina Alcest. V josefovské pevnosti vytvořili zasněnou atmosféru, jejich hudba je podobně rozevlátá jako dekorace z kusů látky, které visely na pódiu.

Alcest jsou považováni za průkopníky žánru blackgaze, jak se říká kombinaci black metalu se shoegazem z 90. let minulého století. Introvertní pasáže střídají rychlé, katarzní riffy.

Hudebník Niege, jenž za projektem stojí, na desce Kodama z roku 2017 označil za inspiraci japonského režiséra animovaných filmů Hajaa Mijazakiho. Zároveň v rozhovorech zmiňuje spiritualitu jako cestu k tomu, jak se stát lepším člověkem. Z jeho vystoupení na Brutal Assaultu vyzařuje především nenucená obřadnost. Ukončí ji vazbení kytary, kterou Niege rituálně, pomalu odkládal ke kombu. Pak už zbývají jen vysamplované sborové zpěvy a pocit smíření, na metalovém festivalu nečekaný.

Ukázka z vystoupení Alcest na festivalu Brutal Assault. Foto: Čestmír Jíra | Video: Peter Begg

Vypjatost, intenzita i zamýšlený chaos naopak dominují odpolednímu vystoupení americké sestavy Lorna Shore. Rozvíjí styl deathcore, který představuje jednu z novějších vývojových větví žánru a při svém zrodu v polovině nultých let byl částí metalistů odsuzovaný.

Na Brutal Assaultu je její hudba plná zběsilých riffů a odkládaných nebo protáhnutých breakdownů, tedy pasáží, kdy se skladba zlomí a hudba zpomalí. Hutný zvuk alespoň částečně provzdušňují samply syntezátorů a sborů. Zpěvák Will Ramos zvládá prakticky veškeré polohy metalového řevu, od našponovaných screamů přes hluboký growl po pištivý squeal, jak se jim anglicky říká.

Právě Ramosovo angažmá jako by kapelu oživilo - loni vydala oceňované EP s názvem … And I Return to Nothingness, které má v říjnu následovat nová deska.

Na Brutal Assaultu je hudba různorodá, přesto téměř vždy intenzivní. Utéct lze před ní jen do zákoutí josefovské pevnosti, která ale místy připomíná metalový zábavní park. Ještě před pandemií bylo možné vstřebat zážitky u jednoho z vchodů do chladných katakomb osvětlených svícemi. Nyní tam funguje extrémnější verze strašidelného domu.

Cirkusu i hudby bude v Josefově ještě hodně. V následujících dnech zahrají blackmetalisté Uada, Abbath nebo Mayhem a pochmurní Ahab. Stihnout se nedá vše. Zažít Brutal Assault znamená nejprve zemřít vyčerpáním a poté se znovu začleňovat do podivně tichého, klidného a uměřeného světa.