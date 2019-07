Punk a politika. Mercury Prize mohou získat raper Slowthai nebo kapela The 1975

Rockové kapely The 1975 a Foals nebo rapeři Slowthai a Dave jsou mezi 12 nominovanými na letošní Mercury Prize. Pořadatelé anglické hudební ceny to oznámili ve čtvrtek.

Ocenění spojené s odměnou 25 tisíc liber, v přepočtu 713 tisíc korun, je vnímáno jako méně mainstreamové než Brit Awards. Každý rok o Mercury Prize usiluje tucet anglických nebo irských alb.

Ta vybraná letošní porotou se zabývají rasovými otázkami, imigrací, brexitem, stejně jako duševním zdravím, samotou či mezilidskými vztahy.

"Letošní Hyundai Mercury Prize oslavuje neobyčejně pestré britské a irské hudební tvůrce, stejně jako jejich společnou snahu zkoumat otázky totožnosti a příslušnosti v dobách, kdy je společnost rozdělena," uvádějí porotci. "Dělají to prostřednictvím vášnivé, chytré, hluboké, ambiciózní a povzbudivé hudby."

The 1975 byli nominováni za své komerčně úspěšné album A Brief Inquiry into Online Relationships, které již uspělo na letošních Brit Awards a kapele vyneslo sošku Ivor Novello.

O Mercury Prize teď The 1975 budou zápasit s Foals a jejich nahrávkou Everything Not Saved Will be Lost - Part 1, dále s londýnskou rockovou kapelou Black Midi, která vydala debutové album Schlagenheim, nebo s bristolskými punkrockery Idles a jejich deskou Joy as an Act of Resistance. Ta je podle BBC jasně prouprchlická a oslavuje zranitelnost či pospolitost.

Na seznamu nominovaných dále figuruje raper ze středoanglického Northamptonu řečený Slowthai s kolekcí Nothing Great About Britain, Grey Area neboli třetí album raperky Little Simz či Dave se svou první deskou Psychodrama. Ta líčí tvrdé pracovní podmínky mladých černochů z nižších společenských tříd, popisuje BBC.

Dále o Mercury Prize usilují desetičlenná jazzová skupina Seed Ensemble s albem Driftglass nebo irská postpunková kapela Fontaines D.C. s deskou Dogrel.

Nominaci uzavírají velšská zpěvačka Cate Le Bonová se svým v pořadí pátým titulem Reward, londýnská funková písničkářka Nao s albem Saturn a kytaristka Anna Calvi s nahrávkou Hunter, která podle BBC zkoumá úzkoprsé genderové stereotypy.

7. Anna Calvi, "Hunter". I've been on the Anna Calvi hype train from the get-go. This song doesn't showcase her amazing guitar playing, but it's probably my favorite on the album. WARNING: This video is *definitely* explicit.https://t.co/Z3iF9O7num — Christian Finnegan (@ChristFinnegan) December 14, 2018

Letošními porotci Mercury Prize jsou mimo jiné raper Stormzy, jazzový hudebník Jamie Cullum nebo zpěvačka Jorja Smithová. Radu doplňují novináři, rozhlasoví moderátoři nebo DJové.

Podle britského deníku Guardian nominovaná alba spojuje zájem o politiku a pesimistický pohled na svět. Mohou být vnímána jako reakce na Británii v době brexitu.

"Zapáleně obhajují Národní zdravotní službu, projevují existenciální zuřivost vůči nepřetržitému zpravodajství, obviňují propojování lidí po síti, zoufají nad nedostatky v britském trestním systému nebo vzdávají hold obětem vyhořelé Grenfell Tower," napsal Guardian.

Řeknu to určitě letos ještě několikrát, ale tohle je singl roku (a videoklip je navíc natáčenej uprostřed romský komunity v Košicích). A vůbec celá ta nenápadná deska Reward od Cate Le Bon se mě drží už přes měsíc.https://t.co/6QKip3yRk9 — Miloš Hroch (@miloshroch) June 20, 2019

Sázková společnost Ladbrokes zatím na vítěze tipuje rapera Davea, vysoké šance přisuzuje též Slowthaiovi a Idles.

Guardian si dále všímá, že porotci opominuli nová alba Jamese Blakea, Florence + the Machine, Skepty, Lewise Capaldiho, který vydal zatím nejprodávanější britskou desku roku, nebo avantgardního dua These New Puritans. Stejně tak se do výběru nedostali metalisté, například kapely Employed to Serve nebo Bring Me the Horizon.

Mercury Prize byla poprvé udělena roku 1992, kdy ji získala kapela Primal Scream. V posledních letech sošku obdrželi zpěvák Benjamin Clementine nebo písničkářka PJ Harvey, raper spojovaný s žánrem grime Skepta nebo vloni rocková kapela Wolf Alice.

Vítěz 28. ročníku Mercury Prize bude znám 19. září v Londýně.