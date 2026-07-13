Marta Kubišová se výjimečně vrátila do studia. Natočila píseň s Igorem Orozovičem

Supraphon v těchto dnech vydal nový singl Igora Orozoviče Sisyfá, v němž zní také hlas Marty Kubišové. Titulní skladba připravovaného druhého studiového alba je již dostupná na všech hlavních streamovacích platformách včetně Spotify a Apple Music, doprovází ji i lyric video na YouTube. Stejnojmenné album vyjde v polovině září 2026.
Sisyfá je titulní autorská píseň z připravovaného druhého studiového alba Igora Orozoviče. Jde o intimní baladu o vytrvalosti, smíření a tiché síle každodennosti. Dotýká se víry v sebe i v to, co nás přesahuje. Ústřední postavou je žena, která svůj „kámen osudu“ nese s klidem a nadhledem – ne jako trest, ale jako přirozenou součást života. Antický motiv se tu proměňuje v meditaci o lidském údělu a básnivý nejednoznačný text plný obrazů zároveň vybízí posluchače k osobní interpretaci.
Skladba propojuje střídmou hudební impresi a odlehčený rytmus, který dává vyniknout minimalistickému, jasně tesanému textu. Punc jedinečnosti jí dodává hostující Marta Kubišová, jejíž účast je ojedinělým návratem do nahrávacího studia. Její hlas přináší písni hloubku, skrytý vnitřní žár i silnou lidskou zkušenost. S Igorem Orozovičem zpěvačku pojí dlouhodobé přátelství i společná spolupráce na inscenaci Touha jménem Einodis v Divadle Ungelt či na projektu Marta na Letní scéně Musea Kampa.
Sám Orozovič k písni poznamenal: „Sisyfá je pro mě takový malý klenot. Většinu textů musím dlouho nosit v hlavě, vracet se k nim a někdy je doslova vysedět i několik měsíců. U Sisyfy to ale bylo jiné. Byl jsem zrovna na dovolené a několik dní se snažil najít správná slova k hudbě, která ve mně vyvolávala velmi zvláštní, těžko popsatelnou náladu. Když město usnulo, vyrazil jsem na noční procházku k oceánu a tu atmosféru nechal na sebe naplno působit. Cestou zpátky se najednou začaly objevovat první obrazy, motivy a věty, které přirozeně navazovaly na emoci ukrytou v písni. Měl jsem pocit, jako by si mě ten text postupně našel sám. Když jsem ho pak zapsal, jen minimálně jsem do něj zasahoval, protože přesně vystihoval náladu, kterou jsem v hudbě od začátku cítil. A to, že moje pozvání přijala Marta Kubišová, vnímám jako radost, malý zázrak a vlastně i potvrzení, že v sobě ta píseň nese něco výjimečného – určité kouzlo i sdělení.“
Singl Sisyfá je první ochutnávkou z chystaného stejnojmenného alba, které vyjde na CD, LP i digitálně už v polovině září 2026 u Supraphonu. Na albu posluchači najdou jedenáct písní, které navzdory své různorodosti drží pohromadě díky společnému zvuku, atmosféře a tématům, jež se albem prolínají.
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