Kubišová natáčí klip k Modlitbě pro Martu, přizvala i Dagmar Havlovou

Zpěvačka Marta Kubišová v těchto dnech natáčí videoklip ke svému hitu Modlitba pro Martu, který se stal jedním ze symbolů roku 1968 a později i listopadu 1989. Do videa obsadila také svou dlouholetou kamarádku Dagmar Havlovou, vdovu po prezidentovi Václavu Havlovi.

"S Dagmar mám velmi dobrý vztah. My jsme se poznaly ještě za dob, kdy měla malého jezevčíka a bydlela na Žižkově. A já jsem ji tehdy pozvala, aniž bych tušila, že bude paní prezidentová, do televizního pořadu Chcete mě. Tam jsme si padly do noty," vysvětluje Kubišová své seznámení s Havlovou, tehdy ještě Veškrnovou.

Dagmar Havlová prý Kubišovou obdivuje celý život. Poprvé jí zaznamenala už v deseti letech. "Nesmírně si ji vážím, protože držela takovou tu 'fangli', prapor cti a morálky v dobách, kdy tady byl totalitní režim," říká.

Kubišová sice před dvěma lety 1. listopadu, v den svých 75. narozenin, ukončila pěveckou kariéru, ale letos 16. listopadu v pražské Lucerně k výročí sametové revoluce opět vystoupí.

Modlitba pro Martu se mnoho let nesměla vysílat v rozhlase ani televizi. Hudbu složil Jindřich Brabec, text na motivy Jana Amose Komenského napsal Petr Rada. Modlitba pro Martu se po vojenské okupaci 21. srpna stala symbolem odporu proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa.

Kubišová píseň později zpívala také 21. listopadu 1989 při demonstraci na Václavském náměstí.