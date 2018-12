Štědrý den v číslech: Češi sledovali pohádky, Američané poslouchali Mariah Careyovou

Skladbu All I Want For Christmas Is You vydala Mariah Careyová roku 1994. | Video: Columbia Records

Čtyřiadvacet roků stará vánoční píseň Američanky Mariah Careyové se těší tak vysoké opětovné popularitě, že na Štědrý den stanovila nový rekord streamovací služby Spotify.

Píseň z roku 1994 nazvaná All I Want for Christmas Is You během pondělí zaznamenala na Spotify 10,8 milionu přehrání, což je nejvíc, co tato služba dosud za jeden den pamatuje.

Rekord donedávna držel americký raper a zpěvák XXXTentacion s trackem Sad!, který den po jeho úmrtí zaznamenal 10,4 milionu přehrání.

O novém rekordu informovala agentura AP s odvoláním na web chartdata.org, provozovatelé Spotify se zatím nevyjádřili. Osmačtyřicetiletá Careyová to na svém Instagramu označila za úžasný vánoční dárek.

Milostná píseň All I Want for Christmas Is You, pocházející z vánočního alba Careyové nazvaného Merry Christmas, se každé Vánoce vrací do žebříčků. Její oblibu v průběhu dekád oživily nejrůznější coververze, zejména když ji roku 2003 ve filmu Láska nebeská zpívala Olivia Olsonová.

Píseň ale po svém interpretovali také Ariana Grandeová, Demi Lovatová, Miley Cyrusová, kytarista John Mayer nebo skupiny Fifth Harmony a Mumford & Sons.

V americkém žebříčku Billboard Hot 100 se momentálně nachází dvacítka převážně starších vánočních písní.

Nejposlouchanější vánoční skladby v Billboard Hot 100

10. Andy Williams: It's the Most Wonderful Time of the Year

11. Brenda Leeová: Rockin' Around the Christmas Tree

12. Burl Ives: A Holly Jolly Christmas

13. Bobby Helms: Jingle Bell Rock

17. Nat King Cole: The Christmas Song (Merry Christmas to You)

27. Wham!: Last Christmas

28. Gene Autry: Rudolph the Red-Nosed Reindeer

32. Dean Martin: Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow

33. The Ronettes: Sleigh Ride

34. José Feliciano: Feliz Navidad

35. Gene Autry: Here Comes Santa Claus (Down Santa Claus Lane)

41. Perry Como: (There's No Place Like) Home for the Holidays

42. Perry Como & The Fontane Sisters: It's Beginning to Look a Lot Like Christmas

45. John & Yoko/The Plastic Ono Band: Happy Xmas (War Is Over) (with the Harlem Community Choir)

47. Paul McCartney: Wonderful Christmastime

48. Bing Crosby: White Christmas

50. Darlene Loveová: Christmas (Baby Please Come Home)

68. Katy Perry: Cozy Little Christmas

90. Lauren Daigleová: The Christmas Song

Nejsledovanějším pořadem Štědrého dne v českých televizích pak byla pohádka Kouzelník Žito, kterou na ČT1 vidělo 2,49 milionu diváků starších 15 let. Na druhém místě skončila tradiční vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku z roku 1973 a třetí byly Pelíšky z roku 1999, uvedla Česká televize.

Celodenní podíl její sledovanosti činil 50 procent, sledovanost skupiny Nova činila 22,6 procenta a skupiny Prima 15 procent, uvedl server Mediaguru na základě údajů Asociace televizních organizací a společnosti Nielsen Admosphere.

Nejsledovanějším pořadem Štědrého dne byla nová pohádka @CzechTV Kouzelník Žito, sledovalo ji téměř 2,5 mil. diváků (15+). https://t.co/NZCzKQPkpR — Media Guru (@MediaGuruCZ) December 25, 2018

Pohádku Kouzelník Žito režiséra Zdeňka Zelenky sledovalo téměř 59 procent těch, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi. Následující pohádku Tři oříšky pro Popelku zhlédlo 2,2 milionu diváků, jejich podíl z celkového publika dosáhl 46,7 procenta.

V první desítce nejsledovanějších tuzemských pořadů bylo devět pořadů České televize, na desátém místě skončila pohádka Tři bratři na Nově, kterou vidělo 900 tisíc diváků s podílem 19,4 procenta.

Nejsledovanějším pořadem na Primě byla komedie Sám doma, kterou zhlédlo 468 tisíc lidí s podílem sledovanosti 10,2 procenta.