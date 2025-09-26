Margita na novém albu zpívá se svou zemřelou manželkou Zagorovou

Na desce Andělé strážní zpívá Margita i s dalšími ženami české hudební a herecké scény, jako jsou Lucie Bílá, Monika Absolonová, Jitka Čvančarová, Ivana Chýlková, Olga Lounová, Marta Jandová, Barbora Hrzánová či Kateřina Kněžíková. "Ale duet Andělé strážní jsem točil nejdéle. To bylo nejtěžší natáčení, člověk tam nesměl působit, že se lituje, musel být přirozený," řekl Štefan Margita.
Zagorová zemřela 26. srpna 2022 ve věku 75 let. "Do studia jsem šel připravený, odhodlaný navázat na její hlas co nejcitlivěji. Ale emoce vás zaskočí ve vteřině. První věta, která zazněla - Haló Hano, řekla jste, abych zavolal… - a já byl v ten moment K. O., ve studiu mi nabídli pauzu, ale chtěl jsem pokračovat, protože jsem věděl, že jedině v té prvotní vlně emocí to bude opravdové. Když jsem si smíchaný duet poprvé v klidu pustil doma, musel jsem ho v polovině vypnout - bylo to pro mě až příliš silné. Ale zároveň jsem nesmírně vděčný, že jsme to udělali," uvedl Margita.
Součástí alba je i jedna sólová skladba Cesta, cest, původně určená pro chystané a již nerealizované album Zagorové. Margita ji nazpíval jako poctu ženě svého života. "Pro mě bylo důležité, aby na albu bylo pár novinek. Cesta cest byla písnička pro Hanku, se kterou jsme už nestihli natočit desku. Zavolal jsem Michala Kindla, ať mi ji upraví, je to vlastně písnička o Hance, takže je to taková osudová velmi osobní skladba," řekl Margita.
Na album naváže koncert Štefan Margita & Andělé strážní 70, který se chystá na 15. května příštího roku do pražské O2 areny, kde v režii Filipa Renče vystoupí s Margitou většina umělkyň z alba za doprovodu PKF Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Jana Kučery.
"Na koncertu zazní všechny písně z alba Andělé strážní, bude tam i Hanka (Zagorová), objeví se jako hologram, takže upozorňuji lidi, ať si s sebou vezmou kapesníky," řekl Margita.
Album Andělé strážní nabízí pestrou škálu skladeb - od nově vzniklých písní po úpravy známých melodií z domácího i světového repertoáru. Mezi novinkami nechybí autorské skladby od Olgy Lounové nebo Marty Jandové. Skladbu Houpat se na vlnách tandemu Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová nazpívala olympionička Gabriela Soukalová.
Před více než 30 lety Margita zvítězil na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro a získal angažmá v opeře Národního divadla v Praze. V této době (1987-1991) byl současně sólistou vídeňské Volksoper. V roce 1992 přešel do stálého angažmá ve Státní opeře Praha, kde působil do roku 1994. Vystupuje převážně v zahraničí, zpíval v nejslavnějších operních domech.