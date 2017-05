Manchester uctí oběti útoku benefičním koncertem. Zazpívají Grandeová, Bieber i Coldplay

před 13 minutami

V Manchesteru, kde před týdnem sebevražedný atentátník zabil 22 lidí, se v neděli uskuteční charitativní koncert na podporu obětí a pozůstalých. Vystoupení s názvem One Love Manchester se zúčastní řada hvězd populární hudby včetně Ariany Grandeové, po jejímž koncertě se terorista odpálil. "Hudba je tu proto, aby nás léčila, aby nás spojovala, aby nás činila šťastnými," uvedla Grandeová na vém twitteru. Benefiční koncert se uskuteční na kriketovém hřišti Old Trafford. Očekává se, že koncertu, které bude živě přenášet BBC, se zúčastní na 50 000 lidí. Vystoupit přislíbili vedle Grandeové například Justin Bieber, Coldplay, Katy Perryová, Miley Cyrusová či Take That.