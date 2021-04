Máme svůj Vltava styl. Nebřenského kapela oslaví 35 let novým albem

Kapela Vltava u příležitosti svého 35. výročí vydá album nazvané Spass muss immer sein. Nahrávku, která obsáhne 16 skladeb, doplní aktualizovaná verze zpěvníku Hurá, písničky.

"Na nové desce jsme začali pracovat už dlouho před zákazem veřejného vystupování, ale nejvíc práce jsme vykonali během něj. Také proto, abychom se úplně nezbláznili," říká zpěvák, kytarista a textař Robert Nebřenský.

"To naše více než dvouleté setkávání nad novými písničkami patřilo k tomu nejlepšímu, co se nám podařilo zažít. Byly to takové šťastné útěky do svobodného a radostného světa, který nám nemůže nikdo vzít," dodává.

Kytaristu a zpěváka Nebřenského v současné sestavě doplňují klávesista František Svačina, baskytarista Tomáš Uhlík, bubeník Ondřej Pomajsl a saxofonista a flétnista Ondřej Klímek. V tomto složení již před pěti lety natočili album Čaroděj.

Vedle Nebřenského se na novince do zpěvu zapojí ostatní členové. "Na albu najdete písně inspirované dětstvím, vzpomínkou na dětství, písně inspirované otcovstvím a také synovstvím, jestli mohu použít takové slovo. Pak láska, staré zkušenosti, něco z minulých životů, jako vždy, vlastně je to hodně deska o zkušenosti. Nic nezralého, některá témata jsem v sobě nechal převalovat desetiletí," vypočítává Nebřenský.

Vltavu charakterizuje jako "kapelu, která ke svému muzicírování používá hudební nástroje, nikoli pomocné prostředky".

Oblíbená je pro svůj neobvyklý styl. "Často se mě někdo ptá, co hrajeme za styl. Moje odpověď se zdá pyšnou, ale já vím, že opravdu máme svůj Vltava styl. Kromě toho pro naše působení není styl důležitý, jako šíření jistého typu měkké, ale do hloubky jdoucí a zasahující energie, která ze všech emocí nakonec v posluchači splete copánek radosti," poznamenává Robert Nebřenský.

Vltava vznikla v roce 1986. O tři roky později vydala první desku nazvanou Mládí i tak velkou lásku bere s humorem.

Kulturní obci je lídr sestavy Nebřenský znám nejen jako muzikant, ale také coby herec. Léta patřil k oblíbeným postavám pražského divadla Sklep, v němž účinkoval od roku 1990.

Podobně jako další umělci ze Sklepa se uplatnil ve filmu i televizních seriálech. Uspěl též u zahraniční produkce a objevil se v oscarovém snímku Edith Piaf nebo válečném filmu Rudý baron. Roku 2014 v pražské galerii Už jsme doma vystavil své kresby.