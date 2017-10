Mám obavu, že český národ skoná. Ve volbách přišel o rozum. A taky nechce mít děti, říká Svěrák

před 49 minutami

Velký dvojkoncert "Trvalky" Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře v pražské O2 aréně k 50 letům spolupráce začal veselou dětskou diskotékou na zlidovělé písničky z filmu Ať žijí duchové. Skončil pochmurnou Svěrákovou zdravicí. Po volbách má obavy o český národ, mrzí ho také, že Češi přestali chtít mít děti.

Rodinná show Trvalky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře k 50 letům spolupráce této autorské dvojice v sobotu dvakrát za sebou zaplnila pražskou O2 arenu.

Populární autoři dětských písní za pomoci manželů Báry Polákové a Pavla Lišky v roli moderátorů a zpěváků, doprovodné kapely a tří dětských sborů proměnili prostor haly v obří školní třídu. Formát navazoval na koncept televizního pořadu Hodina zpěvu.

Na pódium přišly oba hlavní protagonisté v obřích hlavách, přesně tak, jak si je představoval moderátor Pavel Liška, "když se do těch hlav vešlo čtyři sta písní".

Součástí netradičního dětského představení se stala "Svěrákova louka" před podiem, která sloužila jako prostor pro tancování. O děti do 140 centimetrů se tu staraly profesionální "tety", Uhlířova kapela je roztančila hned úvodní sekvencí písní z filmu Ať žijí duchové. Málokdo z dnešní nejmladší generace asi tuší, co to je "pramen zdraví z Posázaví", ale tyto hity stále jedou.

Během koncertu došlo i na další zlidovělé hity, jak už napovídal název "Trvalky" - Holubí dům, Dělání, Elektrický valčík, Statistika, Pod dubem za dubem…

Diváci se rovněž dozvěděli, že dvojice se před padesáti lety seznámila v Československém rozhlasu, kde byl Svěrák coby redaktor, Uhlíř coby vojín oceněný za hudbu.

"Na Jardovi mě zaujalo, jak mlátil do klavíru," vzpomínal Svěrák. "Mně se zas líbilo Zdeňkovo manšestrové sako," doplnil Uhlíř.

Došlo i na společné skládání písně na veselou melodii "z uhelných skladů", tedy o d Jaroslava Uhlíře. "Pan učitel" Svěrák po "žácích" chtěl, aby navrhli, o čem má být. "O Svěrákovi a o Uhlířovi!" volaly děti. Tento návrh však zamítl. "Tak jenom o Svěrákovi," zkoušel to jiný malý divák. "No to už vůbec ne," nesouhlasil pan učitel. Pavel Liška zase prosazoval, aby to bylo o lištičkách. Nakonec se ujal návrh, že veselá píseň bude o včeličkách. Děti je však v dalších rýmech brzy nechaly spadnout do vodičky, což musel autor čtyř stovek písní rychle zachraňovat, aby měla píseň šťastný konec.

Show se však nenesla pouze v rozjuchaném bezstarostném duchu. Před jednou ze závěrečných skladeb "Chválím tě země má" si vzal Zdeněk Svěrák slovo:

"Já bych vám chtěl ještě něco říct. V opeře Libuše od Bedřicha Smetany se zpívá, že český národ neskoná. Já mám obavu, že skoná. Začíná to tím, že ztratí rozum, což se nám přihodilo přesně před týdnem."

Odměnou mu byl dlouhý potlesk vestoje. "Potom národ začne hynout na to, že Češi nechtějí mít děti," pokračoval. "Chci poděkovat vám rodičům, kteří děti máte a kteří jste na sebe vzali všechny ty starosti a radosti, které s dětmi jsou. Prosím vychovejte z nich moudré občany, ať ten konec aspoň oddálíme," dodal v den 99. výročí založení Československa.

Standing ovation se opakovaly ještě několikrát, následovaly přídavky. Zvláště při notoricky známé písní Statistika, kde nechali oba hlavní protagonisté zpívat diváky, se ukázalo, že jestli nejmladší generace se svými rodiči v něčem nevyniká, tak je to společné zpívání. Děti na písničky vesele reagovaly, na louce se vlnily do rytmu, na sedačkách mezi pojídáním křupek a pop cornu spokojeně blikaly do rytmu svítilnami na mobilech. Zapnout si tuto aplikaci jim dalo rozhodně menší práci, než zazpívat jednoduchý refrén písně.

Zpívat si v rodinách asi není momentálně zrovna "in". Nicméně písně Svěráka a Uhlíře spolehlivě fungují i na tuto mobilovou generaci.