Skupina Malina Brothers si připomíná výročí dokumentem, DVD a koncertním turné

Folková, country a bluegrassová kapela Malina Brothers letos slaví deset let existence. Výročí připomíná dokumentem nazvaným Kluci od Metuje, koncertním DVD a turné s hosty.

Skupina tvořená třemi bratry Malinovými a kontrabasistou Pavlem Peroutkou zahájí sérii koncertů přespříští sobotu 25. ledna v ostravském klubu Parník. Turné zakončí 29. dubna v Hradci Králové s místní filharmonií. V Praze se Malina Brothers představí 27. února v divadle Hybernia.

"Bude to náš největší koncert z celého jarního turné, protože pokřtíme naše DVD a cédéčko a budeme tam mít dva hosty - jedním bude František Černý z Čechomoru a druhým kamarádka a výborná zpěvačka Kateřina García, která žije v Dublinu," říká bendžista Luboš Malina.

Zpěvačka a hispanistka česko-španělského původu Kateřina García, která byla nominována na cenu Anděl, je pravnučkou malíře Alfonse Muchy. Rodačka z Prahy vyrůstala v Barceloně, s Malina Brothers příležitostně hostuje. Společně na horské chatě v Jizerských horách natočili album irské muziky, bluegrassu a western-swingu doplněné původními kompozicemi.

Podobně s kapelou čas od času účinkuje nashvillský hráč na foukací harmoniku Charlie McCoy, který spolupracoval s Bobem Dylanem, Elvisem Presleyem, Johnnym Cashem nebo Ringem Starrem. S Malina Brothers již natočil album a absolvoval turné po Česku. "Jemu vyhovuje způsob, jakým ve studiu společně děláme muziku, a naše parta se mu líbí, je to spřízněná duše," říká Luboš Malina. "Něco podobného říká i Kateřina," dodává.

Vedle Pavla Peroutky, který na kontrabas hraje a zpívá rovněž ve Spirituál kvinetu, a Luboše Maliny, jenž se zpěvákem Robertem Křesťanem zakládal sestavu Druhá tráva, jsou členy Malina Brothers ještě dva bratři Malinovi - kytarista Pavel a houslista Josef.

Hudební dokument nazvaný Kluci od Metuje ukazuje cestu sourozenců a jejich kamaráda k muzice.

"Krátký film vypráví příběh, jak jsme se dostali k muzice a jak jsme nakonec skončili jako spoluhráči nebo producenti umělců, jakými jsou Lucie, Waldemar Matuška, Pavel Bobek, Wabi Daněk, Věra Martinová nebo Lenka Filipová. A jak nás životní cesty zase svedly do jedné kapely," doplňuje houslista Josef Malina.

Skladba The Banks of the Ohio v podání Malina Brothers a Kateřiny Garcíi z vystoupení v Náměšti nad Oslavou. | Video: www.malinabrothers.cz

DVD a CD nazvané 10 let na scéně je záznamem České televize z vyprodaného brněnského Sono Centra, kde zazněly i dosud nenahrané písně.

"Malina Brothers je pro mě jako si zahrát v hospodě. Akorát jsme tu muziku vzali na pódium a dali jí lepší kabát. Ale je to něco, co naše posluchače vyloženě baví, a to nás naplňuje," hodnotí Luboš Malina, který booklet nahrávky doplnil svými grafikami.

Náchodská skupina Malina Brothers má za sebou vyprodané koncerty, turné v USA a tři alba. Na novém turné chtějí také ukázkou představit originální spojení barokní hudby ze zpěvníků F. A. Šporka a bluegrassu. S nápadem přišel hudební vědec a zakladatel festivalu Theatrum Kuks Stanislav Bohadlo, který Luboše Malinu oslovil. Vzniklému stylu dali název barok-grass. "Myslím, že muzikanti s nadhledem to přijmou," podotýká Pavel Malina.