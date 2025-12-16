Přeskočit na obsah
Hudba

Magazín Musical America vyhlásil Jakuba Hrůšu dirigentem roku 2026

ČTK

Americký magazín Musical America vyhlásil Čecha Jakuba Hrůšu dirigentem roku 2026. Kateřina Motlová v úterý za umělce sdělila, že Hrůša se tak umístěním v prestižním mezinárodním žebříčku zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti světové dirigentské historie napříč kontinenty.

Jakub Hrůša, dirigent, nový šéfdirigent, hudební ředitel, Česká filharmonie (ČF)
Americký magazín Musical America vyhlásil Čecha Jakuba Hrůšu dirigentem roku 2026. Foto: Profimedia.cz
Čtyřiačtyřicetiletý Hrůša patří k nejvyhledávanějším dirigentům současnosti, stal se mimo jiné druhým Čechem, který řídí britskou Královskou operu. Od sezony 2028/2029 bude šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie.

"Je to pro mě velká pocta," uvedl v rozhovoru Hrůša k ocenění od Musical America, který je nejstarším americkým magazínem věnujícím se klasické hudbě.

"Dnes, oceněním Dirigent roku 2026, nacházejí talent a píle Jakuba Hrůši silné uznání i u americké hudební veřejnosti," uvedla Motlová o Hrůšovi. "Jeho kariéra je s americkým prostředím ostatně úzce spjata – Hrůša se pravidelně vrací k předním americkým orchestrům, včetně takzvané velké pětky: Newyorské filharmonii, Bostonskému symfonickému orchestru, Chicagskému symfonickému orchestru, Clevelandskému orchestru a Filadelfskému orchestru. A to vždy s nebývale pozitivními reakcemi," poznamenala.

"Za poslední dvě desetiletí si Jakub Hrůša vybudoval renomé založené nejen na své výjimečné technice, ale také na hudebním nadání a síle svých interpretací. Jeho vzestup na vrcholnou úroveň současných dirigentů byl nedávno stvrzen jmenováním do dvou světově nejprestižnějších hudebních institucí," uvedl Musical America.

Hrůša v současné době zastává pozici šéfdirigenta Bamberských symfoniků, v září 2025 se ujal funkce hudebního ředitele Královské opery v Covent Garden a na podzim 2028 se stane šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie, kde nyní působí jako hlavní hostující dirigent. Opakovaně vystupuje s nejvýznamnějšími světovými orchestry, a to jak v Evropě, tak ve Spojených státech či Asii. Brněnský rodák absolvoval pražskou AMU, kde byl jeho učitelem mimo jiné Jiří Bělohlávek.

