Magazín Musical America vyhlásil Jakuba Hrůšu dirigentem roku 2026

Americký magazín Musical America vyhlásil Čecha Jakuba Hrůšu dirigentem roku 2026. Kateřina Motlová v úterý za umělce sdělila, že Hrůša se tak umístěním v prestižním mezinárodním žebříčku zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti světové dirigentské historie napříč kontinenty.
Čtyřiačtyřicetiletý Hrůša patří k nejvyhledávanějším dirigentům současnosti, stal se mimo jiné druhým Čechem, který řídí britskou Královskou operu. Od sezony 2028/2029 bude šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie.
"Je to pro mě velká pocta," uvedl v rozhovoru Hrůša k ocenění od Musical America, který je nejstarším americkým magazínem věnujícím se klasické hudbě.
"Dnes, oceněním Dirigent roku 2026, nacházejí talent a píle Jakuba Hrůši silné uznání i u americké hudební veřejnosti," uvedla Motlová o Hrůšovi. "Jeho kariéra je s americkým prostředím ostatně úzce spjata – Hrůša se pravidelně vrací k předním americkým orchestrům, včetně takzvané velké pětky: Newyorské filharmonii, Bostonskému symfonickému orchestru, Chicagskému symfonickému orchestru, Clevelandskému orchestru a Filadelfskému orchestru. A to vždy s nebývale pozitivními reakcemi," poznamenala.
"Za poslední dvě desetiletí si Jakub Hrůša vybudoval renomé založené nejen na své výjimečné technice, ale také na hudebním nadání a síle svých interpretací. Jeho vzestup na vrcholnou úroveň současných dirigentů byl nedávno stvrzen jmenováním do dvou světově nejprestižnějších hudebních institucí," uvedl Musical America.
Hrůša v současné době zastává pozici šéfdirigenta Bamberských symfoniků, v září 2025 se ujal funkce hudebního ředitele Královské opery v Covent Garden a na podzim 2028 se stane šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie, kde nyní působí jako hlavní hostující dirigent. Opakovaně vystupuje s nejvýznamnějšími světovými orchestry, a to jak v Evropě, tak ve Spojených státech či Asii. Brněnský rodák absolvoval pražskou AMU, kde byl jeho učitelem mimo jiné Jiří Bělohlávek.
Evropská komise zmírnila zákaz. Některé spalovací motory zůstanou i po roce 2035
Evropská komise zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh, se kterým dnes zástupci EK seznámili novináře, požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO₂) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.
ŽIVĚVláda odmítla emisní povolenky i migrační pakt. Domácnosti mají platit míň za energie
Vláda dnes odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Kabinet v usnesení uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení celého systému. Stát na sebe převzal i platby za obnovitelné zdroje.
Vánoční fantom dopaden. Ukradl upečené cukroví, vajíčka, dvě kila těsta i cigarety
Lovosickým policistům se podařilo dopadnout zloděje, který se během několika dnů vloupal do paneláků. Jeho kořist? Poněkud sváteční – odcizil mix potravin a drobností, například upečené cukroví, ale také ingredience včetně pár desítek vajíček. „Vánoční fantom“ je nyní vyšetřován pro podezření z trestných činů souvisejících s vloupáním, v případě prokázání viny mu hrozí až tři roky vězení.
Jak přežít v noční můře? Film Otec je mistrovské drama o vině, které neuniknete
Po premiéře na festivalu v Benátkách i v českých kinech vstoupilo filmové drama Otec i na platformu Netflix. Režisérka Tereza Nvotová se opírá o skutečnou a knižně vydanou kauzu, kdy otec zapomněl dítě v rozpáleném autě. Cílevědomý a uhrančivý snímek klade otázku, zda se dá po životní tragédii znovu začít žít.
"Jeden z nejlepších podpisů Bruins." Česká brankářská naděje už ohromuje i v zámoří
Hvězdný Jeremy Swayman se výkonnostně vrátil mezi elitu NHL, pro hokejový Boston to ovšem není jediná výborná zpráva ohledně brankoviště. Na klubové farmě v Providence totiž září mladý Čech Šimon Zajíček.