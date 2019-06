Svět zachvátily plameny. Madonna na novém albu zpívá o zbraních a právech žen

Otázkami držení zbraní a chudoby nebo lidmi odsunutými na okraj zájmu se zabývá Madonna na novém albu Madame X, které vyšlo tento pátek.

Americká popová zpěvačka, jež vloni oslavila šedesátiny, se prý deskou snaží "bojovat proti děsivému modernímu světu".

Konkrétně se Madonna zhrozila třeba nad pokusem svých rodných USA omezit práva žen nebo LGBTQ komunity. "Pokud se budeme bavit o pravicových politicích a právech, která jsou odebírána LGBTQ komunitě nebo ženám, tak mě to samozřejmě děsí a traumatizuje," vysvětluje Madonna.

Ta se dlouhodobě zasazuje právě za zrovnoprávnění komunity LGBTQ, což je zkratka zahrnující lesby, gaye, bisexuály a transgenderové osoby. Stejně tak se ale zpěvačka věnuje charitativní činnosti v Malawi na jihovýchodě Afriky. Ani s jedním prý nehodlá přestat.

"V Malawi panuje enormní chudoba. Počet lidí nakažených virem HIV sice výrazně klesl, ale problém pořád nezmizel," podotýká zpěvačka.

Chuť dál bojovat

Co se však týče problémů v USA, "které způsobují nové zákony", jak říká Madonna v narážce na snahu některých amerických států zpřísnit pravidla týkající se potratů, "budu muset za stejné věci bojovat i doma".

Zpěvačka je přesvědčena, že dnešní Američané jsou zbavováni svobod, které si pracně a dlouho vybojovávali. "Teď jako bychom to systematicky jedno po druhém ztráceli. Ale necítím se kvůli tomu odevzdaně. Jen mám chuť proti tomu bojovat."

Na svém právě vydaném čtrnáctém studiovém albu se Madonna věnuje třeba otázce držení zbraní v USA. Do jedné skladby dokonce zařadila úryvek z projevu devatenáctileté studentky Emmy Gonzálezové, která přežila loňskou střelbu na americké střední škole ve floridském Parklandu.

Píseň se jmenuje I Rise, přičemž Madonna vysvětluje, že jejím prostřednictvím chce dát hlas lidem odsunutým na kraj zájmu.

Klavírní baladu s prvky elektronického popu nazvanou Dark Ballet, ve které Madonna zpívá o "světě zachváceném plameny", inspiroval příběh Johanky z Arku. A jiná kompozice Killers Who Are Partying je věnovaná chudým a zneužívaným dětem nebo znásilněným ženám.

"Je to fakt dost hrozivé, nahání mi to strach. Tyhle věci se dějí všude na planetě," odpovídá Madonna na dotaz, jaký má ze současného světa dojem.

"Když si uvědomíte, kolik lidí zemřelo, bylo zavražděno, zraněno, kolika lidem se nevratně změnily životy kvůli tomu, že v Americe nedokážeme regulovat držení zbraní, je to obrovský problém," líčí Madonna. "Záleží mi na tom tak hluboce, že jsem se o tom prostě nemohla nezmínit."

Život v Portugalsku

Album Madame X ale také ovlivnila atmosféra portugalského Lisabonu, kde Madonna částečně žila uplynulé dva roky a několikrát spolupracovala s místními muzikanty.

Na nové desce se to projevuje několika tanečně laděnými klubovými tracky. Mezi patnáctkou písní jsou i takové, které Madonna zpívá ve španělštině a portugalštině.

Sama desku přirovnává k chameleonovi. "Každá skladba ukazuje jednu stránku Madame X. Je to postava, která bojuje za svobodu, ale jindy třeba učí tancovat čaču, pociťuje nedostatek lásky nebo nostalgii," vysvětluje název alba Madonna, která Madame X označuje za své alter ago. "A určitě také Madame X myslí na všechny lidi na světě, kteří trpí a potřebují, aby jim někdo dal hlas. Za tyto lidi cítí zodpovědnost."

Neustále hledat odpovědi

Madonna vystřelila na špičku hudebního průmyslu začátkem 80. let minulého století s hity jako Holiday nebo Like a Virgin. Od té doby celosvětově prodala přes 300 milionů alb, což z ní podle Guinnessovy knihy rekordů dělá nejprodávanější zpěvačku všech dob.

Dnes má pověst někoho, kdo posouvá hranice, často provokuje a neustále přichází s něčím novým. V hudebním průmyslu tím mnohé ovlivnila. "Jsem nesmírně vděčná za to, že jsem mohla být tak dlouho úspěšná a že si udržuji postavení, v němž mohu tvořit, svobodně říkat, co si myslím, a projevovat inspiraci i tvůrčí impulzy," říká.

Madonna: Madame X Interscope Records/Universal Music 2019

"Rozhodně nepřestanu říkat, co mám na srdci, ale chci to dělat uměleckými prostředky. Určitě jsem politická, ale ráda to dávám najevo poeticky," dodává zpěvačka, která se označuje za "někoho, kdo je zvídavý, neustále hledá odpovědi, moudrost, znalosti potřebné k tomu, aby pochopil, co v životě potřebuje".

"Mou hudbu provází všechny tyto otázky i to, co jsem se při hledání odpovědí dosud naučila. Proto také neustále cítím potřebu se posouvat dál," míní Madonna.

Ta přivítala i nedávnou kauzu vedenou pod hashtagem #MeToo, která v showbusinessu odhalila různé případy sexuálního obtěžování. "Samozřejmě to bylo dlouho na spadnutí. To si pište, že k ženám se hudební průmysl chová jinak než k mužům," odpovídá. "Ale jak přesně to změnit, nevím. Nedokážu si představit, že bych v těchto věcech byla hlasitější než teď," uzavírá.