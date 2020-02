Festival Metronome potrvá tři dny, přijede raper Macklemore

Další hvězdou festivalu Metronome Prague, jehož pátý ročník se na pražském Výstavišti uskuteční ve dnech 18. až 20. června, bude americký raper Macklemore. Doplní tak již dříve ohlášenou britskou skupinu Underworld, amerického hudebníka Becka a další interprety.

"Festivalové léto v Praze tak začne už 18. června, navíc s programem, který je srovnatelný s velkými festivaly v zahraničí," míní pořadatel akce David Gaydečka. Lidé, kteří si již pořídili dvoudenní vstupenku, podle něj mají nové oznámený třetí den navíc jako dárek. Zvýhodněná vlna třídenních vstupenek za 2290 korun je v prodeji do konce března.

Šestatřicetiletý rodák z amerického Seattlu Macklemore, vlastním jménem Ben Haggerty, se roku 2012 proslavil klipem Thrift Shop, který na YouTube zhlédlo přes 1,3 miliardy uživatelů.

Za tento singl a debutové album The Heist obdržel s producentem Ryanem Lewisem čtyři ceny Grammy. V České republice se Macklemore představil předloni na posledním dnu festivalu Aerodrome v Panenském Týnci. Rok předtím vydal zatím poslední album Gemini.

Festival Metronome letos nabídne barevné stromy, umělecké instalace a místo lákající k pikniku v trávě, uvádějí pořadatelé.

"Akce bude definitivně mnohem víc než jen festival. Chci, abychom vytvořili kouzelnou krajinu plnou zážitků a momentů, ve které se návštěvníci budou cítit jako Alenka v říši divů," doplňuje promotér Serge Grimaux, který se stará o pražský sál Forum Karlín a k pořadatelům Metronomu se přidal letos.

Z českých interpretů letos na festivalu Metronome zahraje například kapela Tata Bojs, a to na nové scéně Křižíkovy fontány nazvané H20. Navrhne ji frontman a bubeník sestavy Milan Cais. Dále vystoupí zpěvák Mikolas Josef, který zastupoval Česko v soutěži Eurovize. Ze zahraničích kapel line-up doplnilo londýnské indie-popové duo Oh Wonder nebo australský DJ Hot Dub Time Machine.

Loňský čtvrtý ročník festivalu nabídl pět hlavních a deset doprovodných scén. Vystoupili mimo jiné britská kapela Morcheeba, bývalý frontman britské popové kapely Oasis Liam Gallagher, slovenská písničkářka Katarzia, česká Khoiba nebo Pražský výběr. Program dvoudenního festivalu završila elektronická 3D show průkopnických Kraftwerk.

První ročník Metronome se na Výstavišti konal roku 2016 s hlavními hvězdami Iggym Popem a kapelou Foals. O rok později lidé přišli na Stinga a Kasabian, předloni pak na Johna Calea, Davida Byrnea či kapely Chemical Brothers a Massive Attack. Návštěvnost dle pořadatelů vzrostla ze 7500 diváků v prvním ročníku na loňských přibližně 20 tisíc.