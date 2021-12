Má rodná zem, marodná země. Roman Holý na albu sampluje i Václava Havla

Nejlepší český funkový producent Roman Holý vydal v 55 letech svérázný debut. Atmosférická nahrávka nazvaná Strážce klidu Vol. 1 zaujme uvolněností a silnými texty plnými hořké ironie.

Psát v Holého případě o debutu je samozřejmě ošidné. Coby klávesista, kapelník a takřka výhradní autor úspěšných sestav J.A.R. či Monkey Business má už roky rozpoznatelný skladatelský rukopis i zvuk.

Přestože je především producentem a autorem hudby, významně se podílí na celkovém stylu obou souborů a v případě J.A.R. od začátku představuje jeden z hlasů kapely. Že se teď rozhodl postavit za mikrofon a zpívat vlastní písně, proto není až takové překvapení. To se skrývá v celkové náladě, a hlavně sdělení.

Strážce klidu Vol. 1 specificky kombinuje energický "černý" funk a R&B s bolestínským "bílým" písničkářstvím i nekompromisní, láskyplně česky buranskou ironií. Svá životní východiska Holý nastiňuje hned v úvodní skladbě Playboy. "Když je ti patnáct a líbí se ti David Bowie, s kulatým obličejem špatně se máš," zpívá v na první poslech humorně a zábavně poskládaném vyznání, do kterého ale zřetelně otiskl své někdejší trauma.

Právě nenápadná stopa hořkosti, kterou po sobě zanechává v leckdy velmi osobních textech, album spojuje. I díky ní je oproti Holého obvyklé, často ve zběsilém tempu tepající produkci zadumanější, rozvláčnější a víc do sebe ponořené.

Coby zpěvák vypráví nenápadně, ale poutavě. Obratně pointuje a obrací významy, aniž by měnil vlastní výraz nebo přehrával.

Druhá skladba Asi si pořídím pejska začíná jako anekdota o zlobivém Bobíkovi a končí výpovědí o úzkostném chlápkovi, kterému je dobře jako pavoukovi zalezlému v temném koutě. "Co ti zbývá, kolik nápadů, odkvetla jíva, odletěl kakadu. Zpívat na akcích prodejních, na dožínkách místo potlesku smích," líčí zase v dupavě veselém refrénu písně Odletěl kakadu.

V Holého skladbě Buran ze Sušice hostuje zpěvačka Ewa Farna. | Video: Warner Music

"Povídej, jak žít se sebou, když víš, jak to hrát, abys byl oblíbený ve svých kruzích," nešetří ironií zdaleka nejen vůči spasitelům vyléčeným ze záchytek ve skladbě Když se všechno pokadí. Skvěle balancuje nad propastí zahořklosti i ufňukanosti. A když do ní přece jen spadne, tak naplno, s chutí a vášní. Co se přímosti a přirozenosti sdělení týče, Holého debut v Česku nemá srovnání. Svědčí o tom i fakt, že vůbec a jak procítěně dokáže zpívat i slova jako "pokadí", aniž by působila nemístně.

Pouze ironickým humorem a hořkostí by Holý album samozřejmě neutáhl. Obstojně a po svém zpívá i rapuje a má o čem. Přes všechny muzikantsky vymyšlené detaily, chytře použité syntezátory, osvěžující žestě, kytarová sóla a další drobnosti může rozvláčné tempo vyvolávat monotónní dojem.

Ten Holý coby zkušený producent rozbíjí přizváním pěveckých hostů, kteří nahrávku na několika místech rozsvítí. Rozhodně to platí o Ewě Farné v nejsvižnější skladbě Buran ze Sušice, která má neworleanský groove jako od amerického klavíristy Dr. Johna a dotažený text. Falešně leštěný glamour českého showbyznysu servíruje místo řízku mezi dvě skývy chleba.

Podobně fascinující výkon podává písničkářka Mucha v trpkém Namaž mě máslem, kde krásnou a silnou melodii doplňuje text o poločasu rozpadu dlouhodobého vztahu.

Silný kontrast klidné hudby a emocí Holému vychází, ať ho nasměruje kamkoliv. Vrcholem je rovným dílem utrápený Hezký den v hezké zemi s citlivým samplem někdejšího prezidenta Václava Havla, že naše země nevzkvétá, a refrénem "má rodná zem, marodná země, co ztratila směr i cíl. Pár chvil tu byl, to bylo kdysi, dneska už bys nevěřil". A pro svou chlípnost je stejně tak vrcholnou kompozicí Soulož je zázrak, v níž Holý s Tomášem Kohoutem zvaným Necrocock z blackmetalové kapely Master’s Hammer s klukovským nadšením i respektem stvořili love song pro kopulaci.

Holého novinka není předvádivou přehlídkou všeho, co muzikant, producent a zpěvák dovede. To posluchači dobře vědí z více než 26 alb, pod kterými je podepsaný. Je to uvěřitelná výpověď o člověku s velkým talentem a charismatem, který nepříjemné věci a pocity dovede obalit humorem a překrýt hudebními nápady i výkony.

Vnitřně i tematicky stvořil nabitou desku. Vyžaduje soustředěný poslech. A teprve při něm ukazuje svou největší sílu: obyčejnou, přiznanou lidskost.

Autor je šéfredaktorem hudebního časopisu Headliner.