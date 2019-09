Frfloš potkává proroka. Na Slovensku vyšly vynikající hiphopové desky

Krátce po sobě na Slovensku vyšla dvě alba „zasloužilých umělců“ tamní hiphopové scény, Beneho a Lyrika H, kteří společně tvoří dvojici Modré hory. Tentokrát však každý "jede" sám za sebe.

Kapela Modré hory platí na československé scéně už od 11 let starého debutového LP za "alernativní hiphop". U žánru, který má u nás posluchačskou základnu stále spíše v juvenilním věku, tahle alternativa znamená, že dva rapeři, Bene a Lyrik H, ve svých písních netočí dokola téma vlastní jedinečnosti. Ve věku okolo čtyřicítky naštěstí netrpí infantilním chvastounstvím, spíše svou výjimečnost dokazují nahrávkami.

Každý jsou z jiného těsta, proto se doplňují. Bene působí jako kerouakovský člověk na cestě, pozorovatel a vypravěč, nadaný citlivostí pro ty nejjemnější proudy, které s námi házejí a postrkují nás. Jeho zbraní je schopnost zachytit náladu a příběh.

Zbraní Lyrika H je naopak cosi na způsob hloubkového sonaru, jímž pátrá ve spodních proudech. Sleduje temné stíny, které málokdy vyplavou na hladinu. Bene je dokumentarista, Lyrik H analytik, první má vysunuté tykadlo pozorovací, ten druhý hodnotící, často lapidárně a sarkasticky.

Beneho fascinuje harmonie života, Lyrik H má ucho pro jeho skřípavé tóny. Ti dva jsou jako jing a jang, právě proto je zajímavé vidět, co se stane, když se na čas rozpojí. Dvě sólové desky, Lyrikovo album Ja a Beneho novinka Beny M, k tomu dávají příležitost.

Hned z úvodu Lyrikovy první sólové desky s názvem Ja je zřejmé, že bude řezat do společenských i osobních patologií.

"Potřebuji tvoji nenávist, pohodlnost, mindráky, dogmatismus a chamtivost a strach z nejistot i ze sebe samého," deklamuje, jako by zaklínal populisty v čele nacionalistických a xenofobních politických hnutí u sousedů i u nás.

V tracku nazvaném Serena, fiktivním záznamu rozhlasového vysílání, se Lyrik H "silou své umělecké osobnosti podíval daleko do budoucna". Takhle a doslova zněla tuzemská dobová poklona jedné z prvních hiphopových desek v hudebním mainstreamu, nahrávce klávesisty Herbieho Hancocka s názvem Future Shock (1983).

Track Serena tvoří fiktivní záznam rozhlasového vysílání. | Video: DistroKid

O tři a půl dekády později se hiphoper Lyrik H dívá stejným směrem, tedy do budoucna, jen výsledek šokuje o něco víc. Zatímco v dobových klipech k Hancockově futuristické hudbě dokáží roboti zahrát jazzové sólo, Lyrik provokuje otázkou, zda budou bionicky a geneticky modifikovaní lidé v budoucnu platit za svá vylepšení většími daněmi, zda ještě někdo ve sluchátku telefonu rozezná umělou inteligenci, anebo jestli při globálním ohrožení suchem přebere pravomoci globální, světová vláda a zda bude eticky přijatelné stěhovat migranty před suchem na Aljašku a na Sibiř.

Další pohled do daleké budoucnosti nabízí Lyrik H ve skladbě Prorok, jakési miniaturní úvaze o roli proroka v budoucnosti. Popsané takto ve zkratce to nejspíš působí jako anotace esoterické přednášky v místním bingo klubu, ovšem Lyrika H můžeme vzít vážně: vystihuje, kudy se ubírá současné uvažování o ekologii i spiritualitě.

Lyrika-futuristu ovšem nezajímá jen všenáprava, biotechnologie, nebo budoucí podmanění Marsu za peníze oligarchů; trefuje se do již existujícího sváru osobních ideálů a soukromé praxe ("Můj chlap je naštvaný, že jsem neumyla nádobí, přitom jsme si tak krásně povídali o světě"), vrstevnatým opusem o otcovství je pak skladba za účasti legendárního kytaristy Andreje Šebana, který s tématem nedostatečného otce přišel na své vynikající písničkářské desce Bezvetrie (2006).

Podobně jako Lyrikovy obzory je i hudba na desce dobrodružná a překvapivá, zároveň eklektická a soudržná. Tak daleko a hluboko do světa sci-fi se s hiphopem na československé scéně dosud nikdo nepodíval.

V Lyrikově skladbě Lepší otec hostují Andrej Šeban, Artur Remiaš a Albert Remiaš. | Video: DistroKid

Zatímco Lyrik H už názvem desky Ja ujišťuje, že jeho posluchač může očekávat osobní ručení, přestože těch "já" na desce předvádí hned několik, Bene si dopřává určitou míru osobního odstupu.

Pro svou sólovou desku vytvořil další alter ego pojmenované Beny M, "nový Bene", přičemž zvuková podoba s názvem exotických Boney M z raperova dětství je nejspíš záměrná.

Beny M je "frfloš, hundroš, brbloš a dudroš", jak hiphoper popisuje své alter ego, přičemž nemusíme těm slovenským slovům přesně rozumět. Z toho, jak znějí, máme dost přesnou představu. Benyho pracovním nástrojem je zvukomalba, slovům dává rozený vypravěč s vadou sykavek buďto jemný spin, nebo pořádnou faleš. Záleží na okolnostech.

Vedle solipsisty, neklidného osamělce Lyrika H je Beny M kolektivním, týmovým hráčem. Charakter jeho hry se vyjevuje přesností nahrávky, neprůstřelnou obranou je "lúzrovský" postoj pozorovatele stojícího na okraji šoubyznysu, scény a podobných míst fiktivního světa, který si říká popmusic.

Track Krejzysvet od Beneho alias Benyho M. | Video: Ty nikdy

Lyrikova deska udržuje posluchače ve střehu, jen občas se musí ujistit, že slyšel správně.

Benyho M album je pro ty, kdo dokáží najít radost v meditaci, čímž je myšlený pohled na to, jak věci jsou, nikoliv jak by mohly nebo měly být. Album pro posluchače, kterým stačí ke spokojenosti, že ten chlápek, co si trochu šlape na jazyk, dokáže ještě dlouho po zavíračce skvěle vyprávět.