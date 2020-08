Lví král s lidmi a ve městě. Beyoncé na vizuálním albu oslavuje dědictví Afriky

Afroameričtí hudebníci v pozdějších fázích kariéry často odcestují do Afriky a na černém kontinentu studují své kořeny. Zpěvačka Beyoncé na to šla ještě pečlivěji. S africkými režiséry a hudebníky natočila úchvatné vizuální album Black is King, které mělo minulý pátek premiéru na streamovací službě Disney+.

Jako režisérka i herečka Beyoncé převypravuje příběh Lvího krále optikou africké historie. Vydatně jí pomáhají místní vizuální umělci, tanečníci i hudebníci. Související Recenze: Nového Lvího krále počítačová animace proměnila v přírodopisný dokument Hudební film Black is King navazuje na loňský, díky počítačovým trikům fotorealistický remake animovaného Lvího krále z roku 1994. Na rozdíl od něj loňská verze celosvětově utržila 1,6 miliardy dolarů, což je šestý nejlepší výsledek v dějinách, sklidila však rozpačité ohlasy. Beyoncé v remaku namluvila budoucí lví královnu Nalu a film doprovodila albem The Lion King: The Gift, na němž spolupracovala s africkými hudebníky. Ambiciózní projekt vyšel souběžně s filmem, ale zapadl. Teď osmatřicetiletá zpěvačka písně "osvobozuje" z kontextu nepovedeného snímku a dává jim nový kabát. Novinka Black is King je v podstatě klipový film, v němž vizuály k písním a krátké, spojovací mluvené pasáže vypráví známý Disneyho příběh. Sledujeme tak život lva Simby od narození po přijetí královského údělu. Jenže tu neúčinkují zvířata jako ve filmech, ale lidé - a místo džungle se to celé odehrává v městských lokacích. Hyeny, které na Simbu pošle jeho zlotřilý strýc Scar, se proměnily v motorkářský gang, zatímco Simbovi kamarádi Timon a Pumba žijí v přepychové vile, kde hrdinu učí bezstarostnému způsobu života. Je to větší než ty Odkazy na Lvího krále střídají připomínky africké či afroamerické historie nebo biblická mytologie. Když Beyoncé po Nilu pošle košík s dítětem, je to samozřejmě připomínka Mojžíšova osudu. Klidně to ale může být i odkaz na to, že se lidstvo zrodilo v Africe. Vzápětí začíná píseň Bigger, jejíž refrén "Jsi součástí něčeho většího, většího než ty a většího než my / Většího než obrázek, který nás nutí vidět" slouží jako pomyslné motto snímku. Ten oslavuje dědictví Afriky a propaguje hrdost na svoji barvu pleti. 1:22 Film Black is King je k vidění ve videotéce Disney+. | Video: Walt Disney Studios Film se také vztahuje k životnímu prostředí. Když v jedné mluvené pasáži král Simbův otec Mufasa hlasem herce Jamese Earla Jonese říká "Žijeme všichni v křehké rovnováze. Respektujeme všechny bytosti. Jsme spojeni v kruhu života", dá se to vztáhnout i na současnou ekologickou krizi. Vizuálně je Black is King úchvatná podívaná - působivé záběry z dronů na africkou přírodu i rej měst, dokonalá scénografie i choreografie tanečních čísel prozrazují absolutní puntičkářství Beyoncé jako režisérky. O něm už ale víme z loňského koncertního filmu Homecoming. Zpěvačka před kamerou střídá jedny extravagantní šaty za druhými, na obrazovce se mihne celá její rodina včetně manžela, rapera Jay-Zho, a hudebníci jako Pharrell Williams a Childish Gambino. V jednotlivých rolích excelují afričtí herci i tanečníci. Přesto snímek nefunguje tak dobře jako předchozí vizuální alba Beyoncé, to bezejmenné z roku 2013 nebo o tři roky mladší Lemonade. Black is King by určitě víc zaujal na plátně kin než na obrazovce. Navíc je až příliš zatěžkaný symboly s několika rovinami referencí, které průměrný divák jen těžko pochytá, a tak se v ději snadno ztratí. Místo aby pomáhaly, mluvené "spojováky" někdy působí neúnosně pateticky a zamotaně. Beyoncé ve scéně odkazující k Mojžíšově osudu. | Foto: Disney+ Poselství je víc než hity Nevýhodou také je, že po hudební stránce bylo loňské album The Gift výrazně slabší než předešlé desky Beyoncé: ostatně nezrodilo žádný žebříčkový hit ani neproměnilo nominace na Grammy, což je pro Beyoncé neobvyklé. Písně natočené ve spolupráci s africkými hudebníky, jako jsou Nigerijci Burna Boy a Tiwa Savageová nebo DJ Lag z Jihoafrické republiky, slouží coby zajímavý úvod do současné africké urban music, kombinující módní hiphop s rytmickou tradicí černého kontinentu. Související Recenze: Beyoncé pro sebe ukradla festival. Její koncertní film vstoupí do dějin Žádná píseň ale vyloženě nevyčuhuje. Snad jen Brown Skin Girl - s nigerijským zpěvákem Wizkidem a americkým raperem s guyanskými kořeny Saint Jhnem - vloni v létě bodovala díky virálnímu tanečku na síti TikTok, který ji vynesl na 76. místo amerického žebříčku. Skladba zafungovala jako óda hrdosti na svoji barvu kůže a po zveřejnění snímku Black is King teď dost možná opět nabude popularitu. Ačkoliv je skladba - stejně jako zbytek desky - jen rok stará, v klipové podobě dnes přichází do trochu jiného světa. Nový kontext skladbám dodávají nedávné demonstrace hnutí Black Lives Matter proti rasově motivované policejní brutalitě a okolnosti, které je zrodily. Poselství vizuálního alba Black is King tak zní silněji než kdy dřív: Afroameričané mají právo být hrdi na svoji identitu a nikdo jim ji nemůže vzít. Beyoncé o filmu mluví jako o "dílu lásky", zjevně to pro ni byl osobní projekt. To, že vznikl, pro ni nakonec také nejspíš bude důležitější než to, jak je přijat. Beyoncé: Black Is King Režie: Beyoncé, Kwasi Fordjour, Emmanuel Adjei, Blitz the Ambassador, Ibra Ake, Jenn Nkiruová, Jake Nava, Pierre Debusschere a Dikayl Rimmasch

Film je k vidění na Disney+.