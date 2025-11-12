Hudba

„Cítím se jako obyčejná holka, která má neobyčejné povolání,“ říká Lucie Bílá

před 4 hodinami
Zpěvačka Lucie Bílá nedávno vydala nové album s názvem Obyčejná holka. Vyšlo 31. října a mimo jiné vystihuje její pocit z blížící se šedesátky, kterou oslaví 7. dubna příštího roku. "Myslím, že jsem taková směsice nedokonalostí, která do sebe nějak zapadla," uvedla jedna z komerčně nejúspěšnějších tuzemských zpěvaček v rozhovoru pro ČTK.
"Myslím, že jsem taková směsice nedokonalostí, která do sebe nějak zapadla," říká o sobě zpěvačka Lucie Bílá.

Album Obyčejná holka Bílá natáčela ve studiu Littlebeat v Bratislavě pod vedením producenta Martina Šrámka. Mezi autory nechybí písničkář Pokáč, skupina O5 a Radeček, Patricie Kaňok ze skupiny Vesna nebo Tomáš Sehnal z formace Hodiny.

"Na desce najdou lidé písničky s tématy, která je doufám zaujmou i některé možná rozesmutní. Za to se omlouvám, ale to k tomu patří. Je to deska, ze které mám velkou radost. Je dospělá, nehledala jsem nové žánry, jenom témata, která máme s mojí generací společná," sdělila Bílá. "Tohle album je pro všechny, kdo si občas řeknou, že jsou obyčejní. Protože právě v obyčejnosti je podle mě největší síla," dodala.

K životnímu jubileu Bílé se vedle nového alba bude vázat i několik dalších projektů. Chystá rodinný komediální muzikál s názvem Obyčejná holka, který bude složený z jejích písní, které do příběhu poskládá režisér Antonín Procházka. Premiéra by podle ní měla být v pražském Divadle Lucie Bílé v září příštího roku. Následně s režisérem Braňo Holičkem bude na rok 2027 připravovat další muzikál Posedlá Shakespearem. Ve svém divadle Bílá v současné době vystupuje v komedii Maminy. "Myslím, že my nejsme konkurence pro ostatní divadelní scény, ale je to místo, které mě baví," řekla Bílá.

Turné ke svým šedesátinám zahájí Bílá 16. dubna 2026 na Slovensku, v říjnu pak bude pokračovat po Česku, kde vše vyvrcholí 24. října ve Státní opeře Praha.

"Na tomhle turné nebudu mít žádné tanečníky. To už jsem zkusila v minulosti a zdálo se mi, že jsem se tam nějak vytratila. Teď tam bude sbor, Petr Malásek, Epoque kvartet a moje kapela. Mám teď písně jako Máma nebo Amen, kterými chci lidem něco říct, a potřebuju je při tom vidět. Já se nejlépe cítím tam, kde vidím do poslední řady," řekla Bílá.

Šedesáté narozeniny plánuje Bílá oslavit se svými nejbližšími. "Když jsem byla na vrcholu slávy, byla jsem strašně sama. To už bych nikdy nechtěla zažít, byla jsem otlučená lidmi a médii. Teď mám svůj svět, divadlo, restauraci a kulturní dům v Otvovicích a svoji rodinu. Potřebuju jen neztratit lidi, se kterými stárnu," dodala.

 
