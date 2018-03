Lily Allen vydá v červnu nové album No Shame. Je nejosobnější ze všech, tvrdí zpěvačka

před 3 hodinami

Video: YouTube / Lily Allen

Popový hit s retro nádechem It’s Not Fair z devět let starého alba It’s Not Me, It’s You je prozatím nejznámější skladbou dvaatřicetileté britské zpěvačky Lily Allen. Ta nyní ohlásila vydání čtvrté desky No Shame. Podle jejího vyjádření jde o její nejosobnější nahrávku. Posluchačům zatím nabídla skladbu Trigger Bang s hostující hvězdou žánru grime Giggsem, i dvě další písně Three a Higher. Allen na sebe poprvé upozornila albem Smile v roce 2006. Byla jedním z prvních hudebníků, které objevil internet: před tím, než podepsala smlouvu s vydavatelstvím, dávala své písně na MySpace. Hudebnice vyráží na jarní a letní turné, geograficky nejbližší zastávka je prozatím v Berlíně 6. dubna.

autor: Kultura | před 3 hodinami