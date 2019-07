Populárnější než Despacito. Rekord americké hitparády zlomil singl Old Town Road

Už sedmnáctým týdnem vede americký žebříček prodejnosti singlů Billboard Hot 100, který sestavuje stejnojmenný hudební časopis, virální hit Old Town Road od afroamerického rapera jménem Lil Nas X.

Skladba míchající country s rapem se včera stala nejúspěšnější položkou v historii hitparády, jež existuje od roku 1941. Překonala i předloňský letní šlágr Despacito od portorické dvojice Luise Fonsiho a Daddyho Yankeeho nebo spolupráci zpěvačky Mariah Careyové se skupinou Boyz II Men na písni One Sweet Day z poloviny 90. let minulého století.

Obě na vrcholu hitparády vydržely čtyři měsíce. Nyní je překonal dvacetiletý raper z americké Atlanty Lil Nas X se svým úplně prvním singlem, který vloni v prosinci nahrál na internet.

Neobvyklé písně, míchající bendžo a elektronický podklad z žánru trap, si jako první všimli uživatelé sociální sítě TikTok určené k vytváření krátkých videí. A vzhledem ke kovbojskému textu skladbu použili do takzvané YeeHaw Challenge - výzvy k natáčení kratičkých klipů, kde se uživatelé za zvuku Old Town Road před kamerou mění v kovboje.

Congratulations @LilNasX on having the longest running #1 in Billboard history! pic.twitter.com/x2PmseMhqh — Columbia Records (@ColumbiaRecords) July 29, 2019

Díky popularitě na TikToku začala píseň stoupat v hitparádě, v dubnu poprvé stanula na vrcholu. A nejen toho amerického - Old Town Road ovládla žebříčky také v Německu, Francii, Norsku, Velké Británii nebo v Austrálii. V Česku se dostala na třetí místo.

Na nejvyšší příčku by možná nevystoupala tak rychle, kdyby ji časopis Billboard nevyřadil z kategorie country, kam podle něj nespadá. Rozhodnutí vyvolalo kritiku a raperovi na pomoc přispěchal country zpěvák Billy Ray Cyrus, jinak otec Miley Cyrusové. S Lil Nasem X natočil remix, jehož popularita vzápětí překonala originál. Právě remix se nyní stal oficiálním držitelem rekordu.

Vznikl k němu také vtipný videoklip, v němž se Lil Nas X propadá z éry Divokého západu do současnosti a učí kolemjdoucí svůj kovbojský tanec. Ve vedlejších rolích účinkují komik Chris Rock nebo influencer Haha Davis. Za dva a půl měsíce klip vidělo čtvrt miliardy diváků.

Ani úspěch tohoto videa či masivní rotace v rádiích by track neudržely tak dlouho v čele. Old Town Road těžila ze streamování a vzniku několika dalších remixů, každého s jinými hosty, které ji udržely na špici.

.@LilNasX’s #OldTownRoad is *officially* the longest running #1 song of ALL TIME. You love to see it. 🙌🤠🐎 pic.twitter.com/h2ZVo5C3c3 — Dazed (@Dazed) July 29, 2019

V jednom účinkují raper Young Thug a zpěvák Mason Ramsey, známý z loňského virálního videa nazvaného Jódlující kluk z Walmartu.

K této verzi vzniklo animované video parazitující na memu Storm Area 51, což je výzva facebookové stránky, která recesisticky vyzývá Američany, aby se 20. září pokusili o zteč střežené vojenské Oblasti 51, obestřené konspiračními teoriemi o výskytu mimozemšťanů.

V klipu na tuto základnu zaútočí čtveřice zpěváků - a když ji dobudou, s mimozemšťany se skamarádí. Protože hudebně se nejedná o dramaticky odlišnou verzi, i sledovanost tohoto videa započítal žebříček Billboardu do statistik originálu Old Town Road.

Jako poslední teprve minulý týden vyšel remix rapera řečeného RM z korejské chlapecké skupiny BTS. Všechny tyto verze přispěly k tomu, že píseň vydržela na vrcholu tak dlouho. Porazit Old Town Road mezitím nedokázaly nové singly zpěváků Eda Sheerana, Taylor Swiftové, Beyoncé nebo rapera Drakea.

Remix Old Town Road od Young Thuga a Masona Ramseyho s videem o americké Oblasti 51. | Video: Columbia Records

Největší konkurenci nakonec představovala skladba Bad Guy od mladé zpěvačky Billie Eilishové, která se pokusila o podobný trik a svůj několik měsíců starý hit opatřila remixem v podání Justina Biebera. Ani to nestačilo.

Úspěch Old Town Road je v mnoha ohledech nepravděpodobný. Spojení country a rapu dosud v Americe naráželo na rasovou i hudební bariéru, která stojí mezi relativně konzervativními žánry.

Třeba zpěvák Kid Rock do fúze country a rocku rapuje už od konce 90. let minulého století, kdežto bílý raper Bubba Sparxxx na začátku tisíciletí krátce bodoval s průnikem hiphopu a jižanské lidové hudby. Až na třetí příčku pak roku 2004 doputoval duet rapera Nellyho a country zpěváka Tima McGrawa nazvaný Over and Over. Byly to ale ojedinělé případy.

Teď hranici mezi žánry strhl internetový odpadlík, kterého ještě před půl rokem nikdo neznal. Lil Nas X navíc koncem června udělal coming-out, stal se tedy prvním přiznaně homosexuálním raperem v čele amerického žebříčku. Ani to není běžné v žánru, který má nadále problémy s homofobií.

V zatím posledním remixu Old Town Road účinkuje raper RM z korejské chlapecké skupiny BTS. | Video: Columbia Records

Aby bláznivých historek spojených s Old Town Road nebylo dost, Lil Nas X její podklad koupil za pouhých 30 dolarů v internetovém obchodě s beaty. Vyvěsil ho tam nizozemský producent YoungKio samplující 11 let starou instrumentální skladbu skupiny Nine Inch Nails nazvanou 34 Ghosts IV - právě z ní pochází bendžové vybrnkávání, ke kterému YoungKio přidal moderní trapový beat.

Hit by ale samozřejmě nebyl nic bez Lil Nase X, který svou humornou ódu na country-rapový životní styl podává s grácií profesionálního komika.

V textu si utahuje z prolnutí tradicionalistické kultury milovníků koní a hiphopové lásky k luxusním oděvním značkám ("Můj život je jako film / Jezdím na býkovi a kozičkách / Kovbojskej klobouk mám od Gucciho / Na zadku džíny Wrangler").

Není to jen prvoplánová legrace - refrén, v němž se opakuje "Nemůžeš mi nic říct", dost možná odkazuje k Nasově homosexualitě a může být deklamací hrdosti na sexuální jinakost.

preparing to tweet about old town road all day pic.twitter.com/JH3mNsoqum — nope (@LilNasX) April 19, 2019

Stejně jako v klipu k remixu, kde Lil Nas X a Billy Ray Cyrus hrají na vesnickém bále, si Old Town Road zamilovali mladí i staří. Internetové virální video tak svým způsobem spojilo USA a připomnělo jim, že jsou postavené na míchání kultur.

Old Town Road je závanem pozitivity v době, která potřebuje optimismus. Zatímco předešlý držitel hitparádového rekordu Despacito vyprávěl o krásách exotických míst a letních láskách, sex nevyjímaje, Old Town Road je o boření zdí mezi lidmi a kulturami. Možná se na ni jednou bude vzpomínat se shovívavým pousmáním, jako na kuriozitu, přesto zůstane zapsána v dějinách popové hudby.