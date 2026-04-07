Ležely na polici v kanceláři. V Japonsku se našly neznámé fotky z koncertů Beatles

Tokijský koncertní sál Nippon Budokan, kde se v roce 1966 uskutečnilo jediných pět vystoupení slavné britské skupiny Beatles v Japonsku, zveřejnil po téměř 60 letech zapomenuté fotografie z této události. Informovala o tom agentura AFP.
V roce 1966, kdy byla britská čtveřice nejslavnější popovou skupinou na světě, odehráli Beatles v Tokiu před nadšenými fanoušky pět letních koncertů. V roce 2009 byla více než stovka fotografií pořízených během těchto koncertů objevena na polici v kanceláři koncertní haly Nippon Budokan, uvedl její provozovatel.
Nicméně 19 roliček negativů zabalených do papíru s poznámkou, že patří japonskému deníku Jomiuri Šimbun, zůstalo až do nedávné doby "uloženo tak, jak bylo", uvedl provozovatel v tiskové zprávě, z níž citovala AFP.
S blížícím se 60. výročím turné po Japonsku požádal provozovatel sálu odborníka na Beatles, aby negativy prozkoumal. Podle jeho posouzení zřejmě fotografie nebyly nikdy zveřejněny v novinách ani v jiných médiích.
Mezi těmito fotografiemi je mimo jiné i snímek usmívajícího se Johna Lennona vedle japonské figurky, která připomíná tu, která je zachycena v levém dolním rohu na obalu alba Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band z roku 1967.
Slavní "brouci" byli během své návštěvy pod přísnou ochranou, ale je možné, že tradiční japonskou figurku fukusuke pro štěstí koupili během speciálního nákupního výletu, napsal Jomiuri Šimbun.
