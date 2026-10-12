Levák, který hraje na kytaru pravačkou. Paul Simon i v 85 letech stále koncertuje

Americký zpěvák a skladatel Paul Simon se proslavil díky hudební spolupráci s Artem Garfunkelem, stejně úspěšná se ale stala i jeho sólová kariéra. V 60. letech minulého století dobyla dvojice Simon-Garfunkel svět svými vokálními harmoniemi s básnickými texty. Kultivovanému muzikantství zůstal Paul Simon věrný dodnes. V úterý 13. října oslaví 85. narozeniny.
Ani po osmdesátce mu nechybí elán, o čemž se mohli letos v dubnu přesvědčit i návštěvníci trojice koncertů v pražském Kongresovém centru, kde Paul Simon vystoupil v rámci turné komorních koncertů A Quiet Celebration Tour. Dvanáctinásobný držitel cen Grammy tam nejen představil své poslední album Seven Psalms z roku 2023, ale připomněl i hity vzniklé díky hudební spolupráci s Artem Garfunkelem, nechyběl třeba hit The Sound of Silence.
Paul Simon, syn muzikanta z Newarku v New Jersey, vyrůstal v newyorské čtvrti Queens. S Garfunkelem začali zpívat na školních oslavách, inspirací jim zpočátku byli třeba Everly Brothers. V roce 1957 založili duo Tom and Jerry a okusili první úspěch s hitem Hey Schoolgirl. Později se přejmenovali na duo Simon a Garfunkel, v němž Garfunkel zpíval andělským tenorem a Simon skládal, psal texty, zpíval druhý, hlubší hlas a obstarával kytarový doprovod.
V roce 1964 natočili první album vesměs převzatých písní Wednesday, 3 am., které ale nezaznamenalo větší úspěch. O rok později producent jejich prvního alba Tom Wilson nechal k nadějné skladbě Sounds Of Silence ve studiu dotočit elektrickou kytaru, basu a bicí a zrodil se obrovský hit, který dvojici rázem proslavil na folkrockové scéně. Poté začali znovu vystupovat a v roce 1966 sklízeli slávu s deskou The Sounds of Silence, na které jsou i další hity jako I am a Rock, Richard Cory či Kathy's Song.
Na albu Parsley, Sage, Rosemary and Thyme (1966) měli hit Homeward Bound, Mrs. Robinson z další desky Bookends (1968) se objevila ve filmu Absolvent s Dustinem Hoffmanem, ze kterého se stal generační snímek 60. let. Za tento song dostal Simon svou první cenu Grammy.
V lednu 1970 pak Simon a Garfunkel vydali své vůbec nejlepší, páté, album s názvem Bridge Over Troubled Water (Most přes rozbouřené vody). Kritici i fanoušci označují album za jejich nejvíce povedené, hudební magazín Rolling Stone album zařadil mezi 500 nejlepších desek všech dob. Překvapivě se ale stalo posledním společným projektem dvojice z newyorské čtvrti Queens. Deska získala hned několik cen Grammy, dostala se i na první příčky hitparád po celém světě. Titulní skladba se stala třetí písní Paula Simona a Arta Garfunkela a umístila se na první pozici žebříčku Billboard Hot 100. Z alba pocházejí i hity jako Cecilia nebo El Condor Pasa (If I Could).
Krátce po vydání desky se dvojice rozešla a Simon i Garfunkel se každý vydali na sólové dráhy. Přesný důvod rozpadu je dodnes neznámý, zůstali ale v kontaktu a později spolu několikrát koncertovali i nahrávali. První sólové studiové album po rozchodu dua vydal Simon v roce 1972, jmenovalo se jednoduše Paul Simon a naznačilo jistý posun v jeho pojetí hudby. Ke kytarovému folku přibyly latinské rytmy a prvky reggae.
Simonovy křehké melodie soustředěné na albech There Goes Rhymin' Simon (1973 ) nebo Still Crazy After All These Years (1975) patří do zlatého fondu 70. let. V polovině let osmdesátých ovlivnily jeho tvorbu etnické vlivy; nejdříve jihoafrické - na slavném albu Graceland (1986), a potom jihoamerické - na desce Rhytm of the Saints (1990). V 90. letech vydal hudbu ke svému muzikálu Capeman (1997), kde zabrousil i do karibské hudební oblasti.
Po intimně laděném albu You're the One (2000) mu další titul s názvem Surprise (2006) produkoval expert na ambientní hudbu Brian Eno. Na další desce s názvem So Beautiful Or So What z roku 2010 zase Simon posluchače provedl folkrockem s názvuky americké lidovky, nechyběly ani indiánské bubínky a hlasy. Nejnovější Seven Psalms pak bylo nahráno jen na akustické nástroje, a aby si posluchači koncertů mohli složitě vrstvené skladby užít, odehrávají se v komorních sálech s dokonalou akustikou.
Jeden z nejlepších světových písničkářů, který je levák, ale na kytaru hraje pravačkou, se několikrát objevil i ve filmu. Zahrál si například v oscarovém snímku Woodyho Allena Annie Hallová. Je potřetí ženatý, se současnou ženou, folkovou zpěvačkou Edie Brickellovou, mají tři děti. V Praze vystoupil poprvé v roce 1991 na letenském stadionu fotbalové Sparty a podruhé po čtvrtstoletí v říjnu 2016, kdy v O2 areně zahájil své evropské turné. Na třetí vystoupení si už Češi museli počkat "jen" deset let.
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