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Hudba

Legendární metalová kapela Korn v listopadu zahraje v pražské O2 areně

Kultura
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Jedna z nejzásadnějších formací moderní metalové scény se v rámci Euro Tour 2026 vrací do Prahy. Průkopníci nu metalu, kteří od 90. let formují podobu tvrdé hudby a ovlivnili celé generace kapel i fanoušků, vystoupí 16. listopadu 2026 v O2 areně. Večer doplní speciální hosté Architects a Pixel Grip.

Korn, Jonathan Davis
V březnu 2017 vystoupila americká metalová kapela Korn v pražském Foru Karlín. Na snímku její frontman Jonathan Davis.Foto: Profimedia.cz – ČTK / Okla Michal
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Od svého založení prodala skupina Korn po celém světě více než 40 milionů alb, získala dvě ceny Grammy a absolvovala nespočet světových turné. Korn vznikli v Kalifornii začátkem 90. let a postupně své alternativní pojetí metalu, zúročující prvky rapu, funky, hardcore či crossoveru a související s širším nástupem nu metalu nebo rap rocku, dostali do středního proudu.

K jejich charakteristikám patří záměrně podladěné kytary, výrazné rytmy a temné texty frontmana Jonathana Davise zabývající se traumaty z dětství či destruktivními výbuchy emocí. Skupina má spoustu pokračovatelů, například Slipknot nebo Disturbed.

Své první album Korn vydali roku 1994 a zkraje na koncertech předskakovali Ozzymu Osbourneovi nebo Megadeth. Už dva roky nato ale s posluchačsky vstřícnější nahrávkou Life is Peachy obdrželi nominaci na Grammy. Sošku poprvé získali roku 1998 za video ke skladbě Freak on a Leash z alba Follow The Leader.

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Největšího komerčního úspěchu Korn dosáhli zkraje nového tisíciletí trojicí úspěšných desek Untouchables, Take a Look in the Mirror nebo See You on the Other Side. Později zkusili vstoupit do světa elektronické taneční hudby spoluprací s dýdžejem Skrillexem. V roce 2019 vydali album The Nothing, které natočili s americkým producentem Nickem Raskulineczem, a v roce 2022 pak vyšlo jejich čtrnácté album s názvem Requiem.

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Korn do Česka poprvé přijeli roku 2005 a zatím naposledy u nás koncertovali v květnu 2022 v holešovické sportovní hale Fortuna.

Na chystaném večeru v O2 areně vystoupí jako speciální hosté také britští metalcoreoví Architects a americká elektronická hudební skupina Pixel Grip, která je z velké části inspirována queer hudební scénou.

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