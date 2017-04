Legenda taneční hudby Fatboy Slim přiletí do Ostravy. Zahraje na festivalu Beats for Love

před 1 hodinou

Pořadatelé hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě oznámili, že se jim podařilo vyjednat vystoupení hudebníka Fatboye Slima. Tvůrce legendárních hitů Prase You či Weapon of Choice zahraje na začátku července v oblasti Dolních Vítkovic. Festival Beats for Love patří k největším akcím svého druhu ve střední a východní Evropě.

Doporučujeme

Na letošním ročníku festivalu Beats for Love v Ostravě vystoupí legenda taneční hudby Fatboy Slim. Pořadatelé slibují větší areál, který pojme až 40 tisíc návštěvníků, i obří hlavní scénu, uvedl pořadatel Kamil Rudolf.

Největší akce svého druhu ve střední a východní Evropě se v industriálním prostředí Dolních Vítkovic uskuteční od 5. do 8. července.

Fatboy Slim patří společně s The Prodigy nebo The Chemical Brothers k nejzásadnějším průkopníkům a zakladatelům taneční hudby. Je tvůrcem hitů jako Praise You nebo Right Here Right Now. Klipy k písním Praise You a Weapon of Choice získaly několik hudebních cen televize MTV.

Do Ostravy přiletí soukromým letadlem

"Fatboy Slim obdržel Ivor Novello Award za celoživotní přínos hudbě. Jeho vystoupení na pláži v rodném Brightonu přilákalo více jak 250 tisíc lidí a zařadilo se tak mezi největší taneční akce na světě," uvedl Rudolf.

Pořadatelé s jeho manažery jednali tři roky. A posledních pět měsíců trvala finální fáze vyjednávání. Do Ostravy přiletí pravděpodobně soukromým letadlem. "Jinak nemá další přehnané požadavky," uvedl Jiří Ramík z produkce festivalu. Podle něj Fatboy Slim v Česku vystupoval jen jednou, jednou hrál na Slovensku. "Pro Moravu to bude premiéra," dodal Ramík.

Fatboy Slim vystoupí na úplně nové hlavní scéně, s plochou pro posluchače okolo 20 tisíc metrů čtverečních. Nová kapacita před hlavním pódiem je teď zhruba 40 tisíc fanoušků.

Festival Beats for Love nabídne téměř 400 umělců z celého světa, kteří vystoupí na 13 pódiích. Zahrají Zardonic, Tom Staar, Kideko a Ben Long z Velké Británie nebo Eric Sneo z Německa. Na festivalu se poprvé ukáže český raper Marpo se svou kapelou Troublegang či vokalisté Deadly Hunta, Eva Lazarus a Jamie Irie z Anglie.

autor: ČTK

Související články