Osm hodin trvala akce One World: Together at Home. V on-line přenosu vystoupili Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John, Stevie Wonder nebo Rolling Stones. Hudební představení prokládaly promluvy známých osobností či osobní příběhy lékařů a zdravotních sester. Show na podporu zdravotníků uspořádala Světová zdratovnická organizace, nezisková společnost Global Citizen a Lady Gaga.

1:43 Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder. Hvězdy osmihodinovou show podpořily zdravotníky | Video: Reuters