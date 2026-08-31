Zakladatel Bee Gees slaví kulaté výročí. Ze slavné kapely je na živu už jenom on

Narodil se 1. září 1946 a proslavil se jako člen popové kapely Bee Gees, jedné z hlavních hvězd disko éry konce 70. let minulého století. Muzikant Barry Gibb se coby skladatel v počtu hitů na čele prestižní americké hitparády Billboard Hot 100 vyrovná Johnu Lennonovi a Paulu McCartneymu. Dnes je posledním žijícím členem Bee Gees.
Tři bratři Gibbovi, Barry a o tři roky mladší dvojčata Robin a Maurice začali veřejně účinkovat již jako děti. Poprvé vystoupili v Manchestru v roce 1955, tři roky před tím, než se s rodiči odstěhovali do Austrálie. Tam také v roce 1958 založili Bee Gees, jejíž název není nic jiného než zkratka spojení Brothers Gibb - tedy bratři Gibbovi. První hity jako Massachusetts nahráli v 60. letech, kdy se také vrátili do Británie.
Koncem této dekády Robin ze skupiny kvůli sporům s Barrym odešel, ale za dva roky se vrátil. V 70. letech se Bee Gees nějakou dobu hledali, ale pak změnili styl, soustředili se na taneční písničky a dostali pozvání k filmu Horečka sobotní noci. Snímek z roku 1977 a písničky jako How Deep Is Your Love, You Should Be Dancing, Stayin' Alive a Night Fever se staly ihned hity. Kapele přinesly novou popularitu a navíc udělaly hvězdu z představitele hlavní role, Johna Travolty.
V 80. letech spolupracovali Bee Gees například s Dianou Rossovou, Dolly Partonovou či s Kennym Rogersem. V roce 1987 se Bee Gees vrátili ve velkém stylu hitem You Win Again, následovala úspěšná alba, posledním se stalo This Is Where I Came In z roku 2001. V polovině 90. let také Bee Gees, kteří získali celkem sedmkrát ocenění Grammy, uspořádali celosvětové turné, které se vezlo na obnovené vlně zájmu o disko a bylo velmi úspěšné.
Barry Gibb má za sebou také sólové úspěchy, hitem se stal třeba například duet Guilty s Barbrou Streisandovou. Dnes už je jako jediný z bratrské trojice naživu, v lednu 2003 zemřel na následky infarktu Maurice, jeho dvojče Robin podlehlo v květnu 2012 rakovině. Když Barry v roce 2017 převzal Řád britského impéria, věnoval ho svým zesnulým sourozencům. "Je to více jejich ocenění než moje," řekl muzikant, který rytířský titul dostal za službu hudbě a charitu.
Robin, Barry a Maurice měli ještě dalšího, mladšího bratra Andyho, které ve skupině nehrál, ale dal se na celkem úspěšnou sólovou dráhu. Zemřel ale v roce 1988 ve svých 30 letech na srdeční selhání.
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