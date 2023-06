Kvíz: ABBA, Korn nebo Vondráčková? Poznáte českou verzi zahraničních hitů?

Doba normalizace a socialismu byla bohatá na písně převzaté ze zahraniční hudební scény a nebyl to jen pop. Nelze ale říct, že by je interpreti kopírovali se vším všudy, řada z nich dala do písní svou vlastní autenticitu. Převzaté hity bodovaly i v 90. letech. Jak se vám vryly do paměti? Poznáte z originálu tuzemského interpreta?