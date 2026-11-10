KVÍZ: Marie Rottrová slaví 85 let. Jak dobře znáte legendární zpěvačku a její písně?

Hity jako Lásko, voníš deštěm nebo Markétka zná několik generací posluchačů a hlas jejich interpretky patří k tomu nejlepšímu, co česká populární hudba v současnosti nabízí. Víte ale, kde Marie Rottrová začínala, s kým během své kariéry spolupracovala a jaký je příběh některých jejích nejslavnějších písní? Otestujte své znalosti v našem kvízu.
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Bookerovu cenu získal John Harrison za dystopický román Konec všeho
Prestižní Bookerovu literární cenu dnes získal britský autor sci-fi a fantasy M.John Harrison za satirický dystopický román The End of Everything (Konec všeho), oznámili organizátoři ocenění.
Souček prozradil, proč pokračuje v reprezentaci. A zmínil, který zápas ho mrzí nejvíc
Záložník Tomáš Souček po letním mistrovství světa zvažoval další budoucnost v české fotbalové reprezentaci, v národním celku ale pokračuje a po doléčení zraněného kotníku si nyní užívá návrat do týmu.
Íránu byla sťata hlava, válka je prakticky u konce, prohlásil Trump
Americký prezident Donald Trump uvedl, že válka s Íránem je z vojenského hlediska fakticky u konce a nyní Spojené státy udržují současný stav. Podle agentury AP to Trump prohlásil při předem neohlášené návštěvě tiskové místnosti Bílého domu po setkání s katarským premiérem Muhammadem bin Abdarem Rahmánem Sáním. Katar hraje roli prostředníka mezi Washingtonem a Teheránem.
KVÍZ: Husákovy děti tyhle příběhy četly před spaním. Poznáte jejich hrdiny ve starých ilustracích?
Než dostali hlas a začali se hýbat na obrazovce, žili mnozí dětští hrdinové mezi stránkami knih. Jejich příběhy si možná pamatujete dodnes. Vybaví se vám ale správné jméno i nad dobovou ilustrací, která může vypadat jinak než obrázek z vaší dětské knihovny? V našem kvízu čeká 25 setkání se známými i trochu zapomenutými postavami. Tentokrát napovídají knihy, ne večerníček.
Příliš drahé kilometry. Co dělat, když přešvihneme limit u auta na leasing
Podle inzerátů by se mohlo zdát, že vzít si auto na „operák“ je jedno z nejmoudřejších rozhodnutí v životě. Za pár tisíc korun jezdíte a o nic se nestaráte, lákají automobilky. Jenže realita bývá o něco složitější, například nelze jednoduše ignorovat dohodnutý kilometrový nájezd. Protože pak se vrácení auta leasingové společnosti zbytečně prodraží.