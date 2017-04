Květy představují novou desku. "Energie se utrhla ze řetězu," říká zpěvák Kyšperský o singlu Byt

před 37 minutami

Brněnská skupina Květy vydá 25. května nové album pojmenované Komik do půl osmé. První singl Byt ukazuje, jak bude kapela znít po personálních změnách, největších od dob nahrávky Střela zastavená v jantaru (2008).

"Byt je první singl desky, protože symbolizuje řadu věcí souvisejících s novou deskou," říká zpěvák Martin E. Kyšperský. "Je to skladba natočená na první pokus. To se nepodaří u každé. Energie se úplně utrhla ze řetězu. Já se na rok přestěhoval z periferie přímo do centra města, poblíž kina a velkého parku. A tahle písnička je o tom místě a lásce, kterou jsem tam měl. A taky o tom, že je dobrý dát tomu, koho milujete, svobodu." Album skupina natáčela u pražského producenta a zvukaře Ondřeje Ježka.

Květy osm let vystupovaly a nahrály čtyři alba ve stejné sestavě. Na podzim loňského roku došlo k výrazné změně, odešli baskytarista Ondřej Čech a houslista Ondřej Novák. Martina Kyšperského a Aleše Pilgra doplnil multiinstrumentalista Ondřej Kyas, zakladatel a dvorní skladatel Ensemblu Opera Diversa.

Ačkoliv si skupina od začátku zakládá na experimentálním zvuku a hledání různých hudebních postupů, díky vrstevnatým textům a kombinaci humoru a melancholie se těší přízni fanoušků i kritiků. Téměř všechny alba Květů byla nominována na Cenu Anděl, tři - Kocourek a horečka (2006), Myjau (2009) a Miláček slunce (2015) - cenu získaly.

Frontman Martin Kyšperský je aktuálně nominovaný na "žánrového" Anděla za elektronickou desku Vlakem, kterou složil na trase Brno - Praha.

