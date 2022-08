Kouzelné létající víly nepřinášejí jen dobro. Kapela Pixies se vrací do Prahy

Vznikli v polovině 80. let minulého století a významně ovlivnili punk i alternativní scénu. Populárnější než v Americe byli v Británii a také Evropě. Po šesti letech se teď bostonští rockeři Pixies vrací do české metropole. Vystoupí přespříští čtvrtek 25. srpna v pražském Foru Karlín.

Pixies se rozpadli roku 1993, po 11 letech se ale dali znovu dohromady a od té doby čtyřikrát účinkovali v Praze, poprvé ve vyprodaném Paláci Akropolis, následně dvakrát ve velkém sále Lucerny a naposledy roku 2016 ve Foru Karlín. Tam se nyní vrací. Koncert pořádá agentura D Smack U Promotion, vstupenky v cenách 1294 korun jsou k mání v síti Ticketmaster.

Bostonské Pixies založili ve druhé polovině 80. let kytarista a zpěvák Charles Thompson, později známý jako Black Francis nebo Frank Black, a jeho tehdejší spolubydlící, kytarista Joey Santiago. Doplnili je bubeník David Lovering a zpívající baskytaristka Kim Dealová, ačkoliv ta do té doby žádný nástroj nedržela v ruce. Slovo pixies označuje kouzelné létající víly, jež nepřinášejí jen dobro.

Svou tvorbu postavili na častých dynamických kontrastech a směsici punku, nezávislého kytarového rocku a popu, ale také country, surf rocku nebo psychedelie. Texty přecházejí od deprese k ironii a týkají se témat od sexu po víru.

První nahrávku nazvanou Come On Pilgrim zveřejnili roku 1987, rok nato následoval regulérní debut Surfer Rosa, vždy s ročním odstupem pak i následující desky Doolittle a Bossanova. Poslední řadové album nazvané Trompe Le Monde kapela vydala roku 1991.

Toho času už Pixies předskakovali i známějším U2, podle jejichž zpěváka Bona jsou "jednou z největších amerických kapel všech dob". Nakonec se ale roku 1993 rozpadli. Frontman Pixies rozpuštění formace dříve než spoluhráčům oznámil v rádiu posluchačům. Poté pod pseudonymem Frank Black natočil sólovou desku.

Pixies se stali vzorem mnoha alternativních kapel, měli vliv na vlnu seattleského grunge včetně kapely Pearl Jam, hlásili se k nim ale také Radiohead. Kurt Cobain ze skupiny Nirvana řekl, že by vůbec nevydal album Nevermind, nebýt právě vlivu Pixies.

"Chtěl jsem prostě napsat tu nejpopovější písničku. A tak jsem v zásadě zkusil vykrást Pixies," sdělil Cobain roku 1994 časopisu Rolling Stone na dotaz, jak napsal Smells Like Teen Spirit od Nirvany, možná nejznámější generační hit první poloviny 90. let. "Když jsem Pixies slyšel poprvé, propojil jsem se s nimi tak silně, že jsem asi měl být jejich členem. Nebo aspoň členem kapely, která hraje jejich písničky," dodal Cobain.

Where Is My Mind?, jeden z největších hitů Pixies. Na snímku je bubeník David Lovering. Foto: ČTK/ZUMA | Video: Beggars Group Digital

Skladba Where Is My Mind? od Pixies později zněla ve filmu Klub rváčů z roku 1999. "Při jejím poslechu prožívají fanoušci dodnes dojetí tak silné, že skoro zapomínají, o čem ten song je: podle všeho o vlivu halucinogenních drog, díky nimž si při potápění v Karibiku pohovoříte s rybami. 90. léta byla taková," napsal o písni novinář Jindřich Šídlo.

Hudebníci nakonec obnovili spolupráci v roce 2004, byť už bez basistky Kim Dealové. "Bylo nám ctí s Kim spolupracovat. Její rozhodnutí ale respektujeme. Kdykoliv by chtěla, může se k nám vrátit," uvedla tehdy kapela. Ta poté vyjela na turné a zveřejnila několik nahrávek včetně koncertního DVD nazvaného Pixies Sell Out.

Dosud poslední album Beneath The Eyrie skupina vydala v září 2019. Dostaly se na něj folklorní příběhy, nadpřirozené bytosti, temnota, romantická témata, smrt a její důsledky, rozvod zpěváka Black Francise i boj venkovanky se sumcem na život a na smrt.

Beneath The Eyrie shrnuje invenci a živou estetiku nejslavnějších alb Pixies, ale nesnaží se ji napodobovat. Místo toho kapela přimíchává různé aktuální i nadčasové hudební i kulturní žánry.

Skladba Vault of Heaven z alba Doggerel, které Pixies vydají koncem září. | Video: BMG

"Na rozdíl od jiných hrdinů mládí se Pixies, navíc už bez Kim Dealové, rozhodli vůbec neriskovat. To ale taky znamená, že vám až příliš srozumitelně říkají: 90. léta jsou prostě pryč, ale proč bychom to nezahráli ještě jednou, když si za to rádi zaplatíte," dodal novinář Šídlo.

Basistku Dealovou v sestavě nejprve krátce nahradila Kim Shattucková. Ve Foru Karlín tentokrát posluchači opět uvidí argentinsko-americkou muzikantku Paz Lenchantinovou. Skupina koncem září zveřejní nové album Doggerel.