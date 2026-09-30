Koupil panství v Itálii a produkuje vlastní víno i med. Sting slaví pětasedmdesát

Snad všemi hudebními styly kromě heavy-metalu prošel Sting, jeden z králů britského popu, za půlstoletí na hudební scéně. Tento britský zpěvák, baskytarista a skladatel, vlastním jménem Gordon Matthew Sumner, stál u zrodu kapely Police, později se vydal na sólovou dráhu.
Blonďák s pronikavým pohledem, jogín a vegetarián, se uplatnil i na filmovém plátně a ve tvorbě soundracků. Tvůrce megahitů Fields od Gold, Shape of my Heart či Roxanne oslaví 2. října pětasedmdesátiny.
Kromě klasické a basové kytary hraje Sting i na klavír, mandolínu, harmoniku, saxofon i flétnu, zvládne i exotické nástroje.
Na kontě má 17 cen Grammy, členství v Rokenrolové síni slávy a více než 100 milionů prodaných alb. Je nejen výjimečný hudebník, ale také herec, spisovatel a aktivista, dlouhodobě se angažuje v humanitárních a ekologických projektech. Vlastní historická sídla v Británii a v Toskánsku, kde mimo jiné produkuje i vlastní víno a med.
Jeho čeští příznivci si ho užívají naživo, je tu poměrně častým hostem. Letos zakončoval pražský festival Metronome, kde vystoupil i v roce 2017, loni se objevil na Colours of Ostrava, a v Brně, v roce 2022 na několikrát odloženém koncertu ve Slavkově u Brna.
STING 3.0
Zatím poslední studiové album The Bridge vydal v roce 2021. A loni mu vyšlo živé album STING 3.0 natočené na aktuálním turné. Zahrnuje hity jako Message in a Bottle, Englishman in New York nebo Every Breath You Take.
Stingův hudební záběr je velmi široký, sahá k Bachovým loutnovým suitám, jimiž si procvičuje prsty, či k arabské hudbě. „Pro mne je hudba jedno velké město. Nevidím ji rozdělenou na byty nebo ghetto. Požaduji přístup do všech míst, protože jsem přesvědčen, že hudba je jazyk, který nás spojuje,“ prohlásil jednou umělec, jehož přezdívku mu vysloužil žlutočerně pruhovaný svetr, ve kterém vypadal jako včela (sting znamená v překladu žihadlo).
Stigova hudba má kořeny v jazzu, který hrával ještě jako neznámý učitel Gordon Sumner z britského Newcastlu. Jeho cit pro nervní rytmus našel využití v legendární kapele The Police, která hrála rock zkřížený často s reggae.
Jazz si vychutnal později na sólové dráze, když na něj narouboval chytlavé melodie ve svých raných albech The Dream Of The Blue Turtles (1985) či Nothing Like The Sun (1987). Další ze svých hitů, Desert Rose, zase nahrál s alžírským zpěvákem Chebem Mamim. A multižánrově zní i jeho deska Brand New Day z roku 1999.
Rodina outsiderů
„Pocházím z rodiny outsiderů. Jsem nejstarší ze čtyř sourozenců a vždy jsem si odmítal připustit, že bych mohl skončit jako moji rodiče,“ přiznal v jednom rozhovoru. Otec rozvážel mléko a matka byla kadeřnice.
Hudebníkem se chtěl stát už odmalička. Vystupoval na výletních lodích, v kabaretech, oblíbil si baskytaru. Jeho hudební zkušenosti zahrnují i hraní i v jazzrockových kapelách a dixielandech.
Když v roce 1977 založil s bubeníkem Stewartem Copelandem a kytaristou Andym Summersem trio The Police, bylo mu šestadvacet, měl ženu a dítě a živil se jako učitel angličtiny. Kapele, kde působil jako skladatel, zpěvák a baskytarista, se dařilo. Kromě megahitu Every Breath You Take nahráli i další skvělé songy. Společně vydali pět alb a získali sedm cen Grammy.
V roce 1984 se ale Sting rozhodl vydat na sólovou dráhu: „Po albu Synchronicity jsme cítili, že všecko, co by přišlo potom, by bylo už jen napodobováním. Tak jsme si dali možnost realizovat vlastní představy.“
Nadaný skladatel i herec
Výsledkem byla zmíněná deska The Dream of the Blue Turtles, jež Singovi vynesla pověst jednoho z nejnadanějších skladatelů a hudebníků. Živé album All This Time (2001) věnoval obětem atentátů z 11. září 2001.
Námětem jeho další desky z roku 2003 pod názvem Sacred love byla láska v nejrůznějších podobách. Na albu zněly ohlasy jazzu, prvky world music, obsahovalo melodické balady i roztančené písně. Poslední řadovka The Bridge vznikala v období pandemie a je plná svěžích popových melodií.
Stingovo herectví znají i čeští diváci z kultovního sci-fi snímku Duna režiséra Davida Lynche a dále třeba z filmů Bouřlivé pondělí a z Dobrodružství barona Prášila, které natočil Terry Gilliam. Zahrál si také v titulu Quadrophenia (1979), filmovém zpracování stejnojmenné rockové opery hudební skupiny The Who, ve snímku Groteska z roku 1995 zase ztvárnil bisexuálního dobyvačného komorníka.
Také skládá filmovou hudbu, k seriálu Akta X či k filmům Denník Bridget Jonesové 2, Leon či Demolition Man, která získala řadu ocenění. Zloděje Mackieho Messera ztvárnil v broadwayské inscenaci Žebrácké opery.
Okázalá sídla
Už půlstoletí cestuje Sting po celém světě, ale dvě místa jsou mu skutečným domovem. V Anglii a Toskánsku má dvě okázalá sídla, kde tráví čas cvičením jógy či meditací.
V Británii mu patří historické panství Lake House ve Wiltshire nedaleko slavného Stonehenge. Památkově chráněné alžbětinské sídlo bylo postaveno v roce 1578 pro obchodníka s vlnou a dodnes zaujme typickou kombinací kamene a pazourku.
Právě zde Sting napsal a nahrál většinu svého úspěšného alba Ten Summoner’s Tales z roku 1993. Panství inspirovalo i jeho slavnou píseň Fields of Gold.
A část roku tráví slavný hudebník v Itálii, kde koupil historické panství Il Palagio v srdci Toskánska, jehož historie sahá až do 16. století. Rozlehlý areál dnes zahrnuje historickou vilu, několik dalších budov, vinice, olivové háje, lesy i soukromá jezera.
Il Palagio je ekologickou farmou a vinařstvím, vyrábí se zde víno, olivový olej, med i další farmářské produkty. Některá vína nesou názvy inspirované Stingovými slavnými skladbami, například Message in a Bottle nebo Sister Moon.
„Il Palagio je jako vstoupit do obrazu. Je to jedno z mých nejoblíbenějších míst na světě. Doufám, že si ho zamilujete stejně jako já,“ svěřuje se Sting na webu svého toskánského panství.
S manželkou, filmovou producentkou Trudie Stylerovou má Sting čtyři děti. Další dva potomky má z prvního manželství s irskou herečkou Frances Tomeltyovou. Jeho syn Joseph Sumner je otci náramně podobný a také zpívá v kapele, má i podobný hlas.
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