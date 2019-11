Do Česka se vrátí skupina Korn, Ozzy Osbourne oznámil nový termín koncertu

Americká numetalová skupina Korn, která celosvětově prodala přes 35 milionů nahrávek, se vrátí do Česka. 30. května 2020 v pražské Tipsport areně představí své v pořadí třinácté studiové album The Nothing, které vyšlo v polovině září.

Vstupenky v cenách 1790 až 2390 korun budou v prodeji od tohoto pátku, uvedl Petr Novák z agentury Live Nation, která koncert pořádá.

Korn vznikli v Kalifornii začátkem 90. let a postupně své alternativní pojetí metalu, zúročující prvky rapu, funky, hardcore či crossoveru a související s šírším nástupem nu-metalu nebo rap-rocku, dostali do středního proudu.

K jejich charakteristikám patří záměrně podladěné kytary, výrazné rytmy a temné texty frontmana Jonathana Davise zabývající se traumaty z dětství či destruktivními výbuchy emocí. Skupina má spoustu pokračovatelů, například Slipknot nebo Disturbed.

Své první album Korn vydali roku 1994, zkraje na koncertech předskakovali Ozzymu Osbourneovi nebo Megadeth. Už dva roky nato ale s posluchačsky vstřícnější nahrávkou Life is Peachy obdrželi nominaci na Grammy. Sošku poprvé získali roku 1998 za video ke skladbě Freak on a Leash z alba Follow The Leader.

Největšího komerčního úspěchu Korn dosáhli zkraje nového tisíciletí trojicí úspěšných desek Untouchables, Take a Look in the Mirror nebo See You on the Other Side. Později zkusili vstoupit do světa elektronické taneční hudby spoluprací s DJem Skrillexem.

Letošní album The Nothing natočili s americkým producentem Nickem Raskulineczem. Desku silně ovlivnila úmrtí manželky a matky frontmana Jonathana Davise. Jeho ženě bylo teprve 39 let, zemřela na předávkování drogami. Davis roku 2016 požádal o rozvod po 12 letech soužití.

"Prošel jsem si peklem a musel jsem se nějak očistit z toho, co jsem pociťoval, dostat ten zážitek k posluchačům," popsal vznik alba Davis. "Nevím, jak to vysvětlit, prostě me to přepadlo. Když mě uslyšíte se zhroutit a brečet, to není falešné. Takhle to ze sebe dostávám. Někdo chodí k psychoterapeutovi, já dělám hudbu."

Skladba You'll Never Find Me z letošního alba Korn. | Video: Roadrunner Records

Korn do Česka poprvé přijeli roku 2005, naposledy účinkovali předloni v březnu ve vyprodaném pražském Foru Karlín. Zpěvák Davis svůj sólový projekt představil vloni jako předskokan Ozzyho Osbournea na letišti v Letňanech, kam dle pořadatelů dorazilo okolo 35 tisíc lidí.

Na chystaném večeru příští rok v Tipsport areně bude skupině Korn předskakovat francouzská progresivní deathmetalová kapela Gojira.

Pořadatelská agentura Live Nation spolu s koncertem Korn rovněž oznámila nové datum odloženého koncertu Ozzyho Osbournea. Ten v pražské O2 areně vystoupí 13. listopadu 2020 u příležitosti turné No More Tours 2.

Ironický název odkazuje na to, že letos sedmdesátiletý Osbourne se už několikrát loučil s publikem, nakonec ale stále vystupuje. "Vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti. Speciálními hosty na všech koncertech zůstávají Judas Priest," dodává Petr Novák z agentury Live Nation.