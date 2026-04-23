Kontroverzní rapper Ye vystoupí letos v létě na závodišti v pražské Chuchli

V dostihovém areálu v pražské Chuchli letos 25. července vystoupí americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West. Ve čtvrtek to oznámila ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Koncert organizuje firma HUGO Productions, se kterou závodiště podepsalo smlouvu. Koně budou v době koncertu přesunutí, závodiště je na tom dohodnuté se Státní veterinární správou (SVS), uvedla Rambová.
Rapper Ye, rodným jménem Kanye Omari West, měl letos vystoupit ve Francii či v Polsku, loni v létě na Slovensku, všechny koncerty ale byly zrušeny. Kritiku vyvolaly výroky rappera oslavující nacismus.
"Ano, smlouvu máme a termín také. Bude to 25. července," řekla Rambová. Ke kontroverzím ohledně konání koncertu se Rambová vyjadřovat nechtěla. "To se musíte zeptat organizátora, my jsme jen pronajímatel prostor," uvedla. Kapacita koncertu je podle ní 50 000 lidí.
Hudebník měl letos 11. června vystoupit na stadionu ve francouzském Marseille. Rapper ale koncert odložil kvůli kritice za dřívější oslavování nacismu a antisemitské výroky. O zrušení koncertu usiloval francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez. Starosta Marseille Benoît Payan v březnu uvedl, že rapperova hudební show ve městě není vítána, psala o tom agentura Reuters.
Už dříve měl také vystoupit na festivalu na Slovensku, organizátoři ale devět dnů před naplánovaným začátkem akce oznámili zrušení. Krok zdůvodnili mimo jiné blíže neupřesněnými nepředvídatelnými okolnostmi. Proti původně ohlášené slovenské show rappera Ye vznikla petice. Její autoři označili hudebníka za jednoho z nejznámějších antisemitů, který kromě jiného velebí nacistického vůdce Adolfa Hitlera.
Organizátor zrušil také červnový koncert amerického rappera v Polsku. Britská vláda pak zamítla rapperovi elektronické cestovní povolení pro vstup do země. Rozhodnutí padlo po kontroverzi kolem jeho plánovaného vystoupení na letošním festivalu Wireless v Londýně. Kvůli svým postojům Kanye West přišel o vízum do Austrálie.
Americký rapper se letos koncem ledna veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím. Ye omluvu s titulkem "Těm, kterým jsem ublížil", zveřejnil formou celostránkové reklamy v deníku The Wall Street Journal. "Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy," napsal Ye v lednové omluvě, kterou v plném znění sdílel deník The Guardian.
Závodiště Chuchle Arena funguje jako sportovní areál pro koně, pořádá dostihové a parkurové závody. Každý majitel, který má v areně ustájené koně, bude podle Rambové včas informovaný o konání koncertu a bude mít nárok na kompenzaci za odstěhování koně. "Pokud koně nebude chtít odstěhovat, přestěhujeme je do stájí, které jsou vzdálenější od pódia, budou zatemněná okna kvůli světleným efektům a vše jsme řešili se Státní veterinární správou," dodala Rambová.
