23. 4. Vojtěch
Hudba

Kontroverzní rapper Ye vystoupí letos v létě na závodišti v pražské Chuchli

ČTK

V dostihovém areálu v pražské Chuchli letos 25. července vystoupí americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West. Ve čtvrtek to oznámila ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Koncert organizuje firma HUGO Productions, se kterou závodiště podepsalo smlouvu. Koně budou v době koncertu přesunutí, závodiště je na tom dohodnuté se Státní veterinární správou (SVS), uvedla Rambová.

Americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, je setrvale kritizován za své výroky oslavující nacismus.Foto: Reuters
Rapper Ye, rodným jménem Kanye Omari West, měl letos vystoupit ve Francii či v Polsku, loni v létě na Slovensku, všechny koncerty ale byly zrušeny. Kritiku vyvolaly výroky rappera oslavující nacismus.

"Ano, smlouvu máme a termín také. Bude to 25. července," řekla Rambová. Ke kontroverzím ohledně konání koncertu se Rambová vyjadřovat nechtěla. "To se musíte zeptat organizátora, my jsme jen pronajímatel prostor," uvedla. Kapacita koncertu je podle ní 50 000 lidí.

Hudebník měl letos 11. června vystoupit na stadionu ve francouzském Marseille. Rapper ale koncert odložil kvůli kritice za dřívější oslavování nacismu a antisemitské výroky. O zrušení koncertu usiloval francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez. Starosta Marseille Benoît Payan v březnu uvedl, že rapperova hudební show ve městě není vítána, psala o tom agentura Reuters.

Už dříve měl také vystoupit na festivalu na Slovensku, organizátoři ale devět dnů před naplánovaným začátkem akce oznámili zrušení. Krok zdůvodnili mimo jiné blíže neupřesněnými nepředvídatelnými okolnostmi. Proti původně ohlášené slovenské show rappera Ye vznikla petice. Její autoři označili hudebníka za jednoho z nejznámějších antisemitů, který kromě jiného velebí nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

Organizátor zrušil také červnový koncert amerického rappera v Polsku. Britská vláda pak zamítla rapperovi elektronické cestovní povolení pro vstup do země. Rozhodnutí padlo po kontroverzi kolem jeho plánovaného vystoupení na letošním festivalu Wireless v Londýně. Kvůli svým postojům Kanye West přišel o vízum do Austrálie.

Americký rapper se letos koncem ledna veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím. Ye omluvu s titulkem "Těm, kterým jsem ublížil", zveřejnil formou celostránkové reklamy v deníku The Wall Street Journal. "Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy," napsal Ye v lednové omluvě, kterou v plném znění sdílel deník The Guardian.

Závodiště Chuchle Arena funguje jako sportovní areál pro koně, pořádá dostihové a parkurové závody. Každý majitel, který má v areně ustájené koně, bude podle Rambové včas informovaný o konání koncertu a bude mít nárok na kompenzaci za odstěhování koně. "Pokud koně nebude chtít odstěhovat, přestěhujeme je do stájí, které jsou vzdálenější od pódia, budou zatemněná okna kvůli světleným efektům a vše jsme řešili se Státní veterinární správou," dodala Rambová.

Hustý černý kouř podle satelitních snímků stoupá z rafinerie v ruském městě Tuapse, polovina dubna 2026.

„Padal černý déšť.“ Rusové daleko za frontou dostali výrazný zásah

Ukrajinci neustále útočí na ruské rafinerie a klíčové přístavy. Například ve městě Tuapse si lidé stěžovali na to, že z nebe padá „černý déšť“. Jak efektivní v útocích Ukrajinci jsou, jak dlouho trvá důležitá zařízení opravit a jak se na globálním trhu s ropou a na ruském rozpočtu podepisuje současná situace ve světě? O tom v pořadu Spotlight News hovoří analytik Isaac Levi z think-tanku CREA.

Petr Lněnička a Vica Kerekes jako rodiče Novotní, do nichž se vtělí staroslovanští bohové, ve filmu Máma a Táta jsou Boží.

Když se do rodičů převtělí bohové. Nový český fantasy film představuje první ukázku

Na podzim vstoupí do kin česká fantasy komedie Máma a Táta jsou Boží, která přinese dobrodružný příběh napříč staletími. Tvůrci slibují, že v ní pozvou do světa, v němž se staroslovanské mýty střetnou se současností, humorem a magií. V hlavních rolích se představí Petr Lněnička, Vica Kerekes, Anna Dvořáková, Jakub Jenčík, Anna Vyčítalová nebo Jiří Chadraba.

