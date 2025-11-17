Na Václavském náměstí v Praze začal tradiční Koncert pro budoucnost

Vedle státní hymny v podání Anny Vaverkové a Modlitby pro Martu od Anety Langerové návštěvníky koncertu pro budoucnost a diváky jeho živého přenosu čeká deset hudebních vystoupení. Jako první zahrála skupina The Silver Spoons. Mezi hudebními vystoupeními dostanou prostor řečníci. Prostor dostanou také videovzkazy občanů, s nimiž mluvil štáb takzvaného Pojízdného Václaváku, který od 17. října dva týdny křižoval Česko. Zhruba v 18:20 je na programu průzkum mezi diváky v režii dokumentaristy a autora projektu czeXperiment Jana Látala.
Řečníci se vyjádří k tzv. pojistkám demokracie, kterými je podle pořadatelů ústava, občanská společnost a neziskové organizace, součást mezinárodních organizací, naše odvaha, nezávislá média a média veřejné služby, svobodné volby a volební systém, svoboda slova a česká občanská soudržnost.
K těmto pojistkám se vyjádří ústavní soudce Jan Wintr, ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, politický geograf Michael Romancov, novinářka Lenka Kabrhelová, herečka Sarah Haváčová, influencer Jan Špaček, novinář a šéfredaktor Seznam Zpráv Robert Čásenský a zakladatel Skautského institutu Miloš Říha alias Šípek.
V hudebním programu účast přislíbili Jaroslav Hutka, Vypsaná fixa, Jasná Páka s Davidem Kollerem, Bára Poláková, Fvck_Kvlt, Anki, Wyfe, Prago Union a Dušan Vlk. Koncert pro budoucnost, který tradičně vedle kultury a zábavy otevírá také aktuální společenská témata, každoročně přiláká desetitisíce lidí.