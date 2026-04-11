„Klempíř se chová jako idiot.“ Ceny Anděl mají jasno, zazněla tvrdá kritika ministra

Letošní ceny České hudební akademie Anděl mají už jasno. Sólovým interpretem roku 2025 se stal Michal Prokop, v ženské kategorii zazářila Klára Vytisková za projekt +EGA. Dvě sošky andělů pro vítěze si odnesly výrazné osobnosti české rapové scény James Cole a Idea. Druhý jmenovaný hudebník se rovněž nebál kritiky na konto ministra kultury Oty Klempíře. „Chová se jako idiot,“ uvedl rapper.
Řada hudebníků při převzetí cen kromě děkování otevřeně kritizovala současnou vládu či upozorňovala na politickou situaci v ČR i zahraničí. Někteří kritizovali zmíněného ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy), další vyjádřili podporu nezávislým médiím.
„Směr, kterým se ubírá současná reprezentace české kultury, není úplně správný, a byl bych vděčný, kdyby těch 3,5 roku bylo maximum, které musíme vydržet. A aby se to brzy změnilo,“ řekl po převzetí ceny vítěz kategorie Folk Jan Běťák.
„Náš kámoš Oto Klempíř je v kanceláři asi víc, než by měl. Doufám, že bude v kanceláři čím dál méně – chová se jako idiot,“ uvedl na pódiu také rapper Josef „Idea“ Změlík.
Zazářila i legenda Mňága a Žďorp
V kategorii sólová interpretka vyhrála Klára Vytisková za projekt +EGA. Skupinou roku se stala kapela Mňága a Žďorp za své album Hoříš? Hořím! Skladbou roku se stala píseň Navždycky blázen, na které se podíleli rapová trojice Gufrau, hudebník Victor Kal. a rapper Rohony.
Objevem roku je podle akademiků za debutové album Tangerines mladá zpěvačka s americkými kořeny Marie April. Videoklipem roku se stala skladba Shake You Off od v Berlíně působících umělců Yasha 96 a Melis. Režisérem klipu je Jakub J. Jirásek.
„Česká hudební akademie znovu ukázala, že ceny Anděl mají velmi široký rozhled. Jsem rád, že v hlasování jsou s aktuální tvorbou úspěšné nezpochybnitelné legendy tuzemské hudby, jakou je Michal Prokop, tak úplní nováčci, kteří zhusta určují trendy. Ty letos zastoupili Gufrau či Marie April,“ konstatoval předseda České hudební akademie Honza Vedral.
V žánrových cenách uspěla v kategorii Alternativa a elektronika formace Ida The Young za album Tell Me When You Pass The Sun, v kategorii Folk zvítězil Jan Běťák s albem Jazykem květin. Jazz ovládl Tomáš Liška & Invisible World díky albu Holy Grail a Klasiku Alinde Quintet a jejich Inscape/Haas, Šostakovič, Vasks, Novák.
Rockovým počinem uplynulého roku se stala deska Amen kapely Lvmen a nejvíce hlasů akademiků v kategorii Slovenské album získal Richard Müller s kapelou Banket za album Slovenská strela.
Každý rok doplňuje předávání cen Anděl řada hudebních vystoupení. V doprovodném programu se vedle některých vystupujících objevily zpěvačka Lenny s Unique Quartetem, Annet X a kapela The Prostitutes. Večerem provedla dvojice Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska.
Ceny uděluje Česká hudební akademie od roku 1991. Od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla.
Totalitní ministr kultury Klempíř? Brnká na velmi nechutnou strunu. Poslechněte si podcast Politická šikana:
Král Červenka a tečka v prodloužení. Pardubice urvaly proti Spartě mečbol
Hokejisté Pardubic zdolali v pátém semifinále play off extraligy doma pražskou Spartu 4:3 v prodloužení a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení 3:2 na zápasy. V čase 73:02 rozhodl Tomáš Vondráček. Dva góly vítězů dal Roman Červenka, který se se sedmi brankami dostal do čela tabulky střelců play off. Za Spartu dvakrát skóroval Kanaďan Devin Shore.
ŽIVĚ Žádné velikonoční příměří. Rusko i Ukrajina se viní ze stovek porušení klidu zbraní
Slibovaný klid zbraní během pravoslavných Velikonoc se nekonal. Ukrajinská armáda oznámila, že od začátku platnosti velikonočního příměří ve válce s Ruskem eviduje 469 případů porušení klidu zbraní. Ruské úřady ovšem tvrdí to samé, v Kurské oblasti měl ukrajinský dron zranit tři lidi. Příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc má platit 32 hodin, skončí v neděli o půlnoci.
Češky ustály nevídané švýcarské drama a zahrají si finále Billie Jean King Cupu
České tenistky porazily v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové výběr Švýcarska 3:2 na zápasy a postoupily do finálového turnaje pro osm nejlepších týmů. Rozhodující bod získala Marie Bouzková, která porazila na tvrdém povrchu v Bielu domácí Viktoriji Golubicovou 7:6, 6:3.
Dohra lží o „terorismu“. Politik SPD i zapomenutý komunista se museli omluvit Minářovi
Náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) se veřejně omluvil předsedovi spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláši Minářovi a teologovi Tomáši Halíkovi. V březnu sdílel jejich falešnou fotografii s obviněným z teroristického útoku kvůli zapálení průmyslové haly zbrojovky v Pardubicích. Prý netušil, že se jedná o podvrh. Minářovi se musel omluvit i kdysi mocný komunista Vojtěch Filip.
Třinec v euforii. Přetlačil Vary v prodloužení a zahraje si sedmé finále během osmi let
Třinečtí hokejisté porazili Karlovy Vary 3:2 v prodloužení, sérii ovládli 4:1 a postoupili do sedmého finále od roku 2018. Rozhodl devatenáctiletý útočník Matěj Kubiesa gólem v 68. minutě. Soupeř Ocelářů v boji o titul vzejde ze série Pardubice - Sparta Praha.