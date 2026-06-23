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Klasická hudba

Pražští symfonici se rozloučí se sezonou pod širým nebem, po nich i filharmonie

ČTK

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK se šéfdirigentem Tomášem Netopilem se dnes na Vyšehradě rozloučí s uplynulou sezonou. Na pódiu pod širým nebem uvede Novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka a výběr z Uherských tanců Johannese Brahmse.

FOK pod vedením Tomáše Netopila na festivalu Smetanova Liomyšl.
FOK pod vedením Tomáše Netopila na festivalu Smetanova Liomyšl.Foto: Smetanova Litomyšl – Frantisek Renza
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Koncert pro veřejnost se zdarma uskuteční ve Vyšehradských sadech před Starým purkrabstvím, sdělila za pražské symfoniky Tereza Axmannová. Ve středu se za sezonou pod širým nebem na Hradčanském náměstí ohlédne Česká filharmonie.

Koncert na Vyšehradě je podle Netopila setkáním se širším publikem, kterému chce těleso poděkovat za celoroční přízeň a společně oslavit první letní dny. Závěrečné koncerty už orchestr absolvoval ve svém domovském Obecním domě. V evropské premiéře přednesl nově nalezenou originální verzi opery Bohuslava Martinů Mariken z Nimègue.

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Koncert na Vyšehradě začne v 19:30. Předcházet mu bude návštěva Slavína se čtyřmi hudebními zastaveními u hrobů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Václava Smetáčka a Jiřího Bělohlávka. Ukázky známých skladeb zde od 17:00 přednese Eve Quartet složený ze čtyř členek pražských symfoniků.

Orchestr FOK si v nadcházející sezoně připomene 120. výročí narození a 40. výročí úmrtí Smetáčka, který byl jeho dlouholetým šéfdirigentem.

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Open air koncert má ve středu v programu také Česká filharmonie pod vedením francouzského dirigenta Alaina Altinoglua. Vystoupení na Hradčanském náměstí uzavře jubilejní 130. sezonu orchestru, sdělila za Českou filharmonii Tereza Šindlerová.

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I tento koncert bude pro veřejnost zdarma, v přímém přenosu ho uvede ČT art. Mezi jinými vystoupí jeden z nejvýraznějších mladých pianistů Marek Kozák, laureát Ceny Jiřího Bělohlávka. Součástí večera bude také předání Bělohlávkovy ceny pro umělce do 30 let, a to už poosmé. Uskuteční se i charitativní sbírka Lepší škola pro všechny, zastřešená organizací Člověk v tísni, na podporu vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí.

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