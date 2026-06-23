Pražští symfonici se rozloučí se sezonou pod širým nebem, po nich i filharmonie

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK se šéfdirigentem Tomášem Netopilem se dnes na Vyšehradě rozloučí s uplynulou sezonou. Na pódiu pod širým nebem uvede Novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka a výběr z Uherských tanců Johannese Brahmse.
Koncert pro veřejnost se zdarma uskuteční ve Vyšehradských sadech před Starým purkrabstvím, sdělila za pražské symfoniky Tereza Axmannová. Ve středu se za sezonou pod širým nebem na Hradčanském náměstí ohlédne Česká filharmonie.
Koncert na Vyšehradě je podle Netopila setkáním se širším publikem, kterému chce těleso poděkovat za celoroční přízeň a společně oslavit první letní dny. Závěrečné koncerty už orchestr absolvoval ve svém domovském Obecním domě. V evropské premiéře přednesl nově nalezenou originální verzi opery Bohuslava Martinů Mariken z Nimègue.
Koncert na Vyšehradě začne v 19:30. Předcházet mu bude návštěva Slavína se čtyřmi hudebními zastaveními u hrobů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Václava Smetáčka a Jiřího Bělohlávka. Ukázky známých skladeb zde od 17:00 přednese Eve Quartet složený ze čtyř členek pražských symfoniků.
Orchestr FOK si v nadcházející sezoně připomene 120. výročí narození a 40. výročí úmrtí Smetáčka, který byl jeho dlouholetým šéfdirigentem.
Open air koncert má ve středu v programu také Česká filharmonie pod vedením francouzského dirigenta Alaina Altinoglua. Vystoupení na Hradčanském náměstí uzavře jubilejní 130. sezonu orchestru, sdělila za Českou filharmonii Tereza Šindlerová.
I tento koncert bude pro veřejnost zdarma, v přímém přenosu ho uvede ČT art. Mezi jinými vystoupí jeden z nejvýraznějších mladých pianistů Marek Kozák, laureát Ceny Jiřího Bělohlávka. Součástí večera bude také předání Bělohlávkovy ceny pro umělce do 30 let, a to už poosmé. Uskuteční se i charitativní sbírka Lepší škola pro všechny, zastřešená organizací Člověk v tísni, na podporu vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí.
Proč je nově nalezená opera Martinů francouzsky? Nezval napsal libreto v kavárně, skladatel se urazil
Mbappé a Haaland nahánějí Messiho, Francii nezastavilo ani dvouhodinové přerušení
Fotbalisté Francie na mistrovství světa v Americe porazili Irák 3:0 a po druhém vítězství ve skupině I s předstihem postoupili do vyřazovací fáze. Spolu s nimi jde dál i Norsko, které přehrálo Senegal 3:2.
KLDR bude nadále jaderným státem, světová bezpečnostní situace to žádá, řekl Kim
Severokorejský vůdce Kim Čong-un prohlásil, že jeho země bude nadále využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Kim během jednání vedení Dělnické strany KLDR také hovořil o dalším vyzbrojování armády, napsala v úterý agentura Reuters s odkazem na oficiální severokorejskou tiskovou agenturu KCNA.
Střelba v Montrealu si vyžádala tři mrtvé, včetně jednoho policisty
Střelba ve čtvrti Côte-des-Neiges v Montrealu si v pondělí vyžádala tři mrtvé: policistu, civilistu a podezřelého, píše zpravodajský web kanadské stanice CBC. Další dva policisté a civilista byli podle policie zraněni. Motiv útočníka policisté zatím neznají.
ŽIVĚ Izraelští vojáci zůstanou v Libanonu, shodli se Netanjahu, Kac a šéfové armády
Izrael bude nadále udržovat bezpečností zónu v jižním Libanonu a likvidovat teroristickou infrastrukturu. Podle zpravodajského webu Times od Israel se na tom v noci na úterý shodli premiér Benjamin Netanjahu, ministr obrany Jisrael Kac a velitelé armády. Stažení Izraele z Libanonu je jednou z podmínek, kterou během současných jednání o míru se Spojenými státy vyslovuje Írán.
ŽIVĚ Ukrajina hlásí zraněné po ruských útocích, v Kyjevě byl poplach
Nejméně šest lidí utrpělo zranění při večerních a nočních ruských vzdušných útocích v několika oblastech Ukrajiny, uvedli tamní představitelé. Poplach vyhlásilo rovněž hlavní město Kyjev, napsala agentura Reuters. V noci na úterý zažili obyvatelé Záporožské oblasti dronové útoky. Podle vyjádření šéfa místní správy Ivana Fedorova na Telegramu při nich hořel jeden dům.