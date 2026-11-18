Výběr editorky Aktuálně.cz Martiny Heroldové tří koncertů nadcházejícího ročníku festivalu Pražské jaro
Největší mezinárodní festival vážné hudby v Česku zveřejnil počátkem listopadu svůj program na příští ročník. Pražské jaro 2027 podle něj nabídne více než sedmdesát akcí a vybrat ty nejlepší, na které si pořídit lístky, se může zdát jako nadlidský úkol. Editorka Aktuálně.cz Martina Heroldová vybírá tři tipy z programu, které potěší zejména milovníky zpěvu.
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, jehož mediálním partnerem je skupina Economia, vstupuje do svého 82. ročníku s ambiciózním programem. Nabídne například cyklus k 200. výročí úmrtí Ludwiga van Beethovena, několik premiér nových skladeb, ale i samostatnou jazzovou sekci.
Na programu je 37 samostatných koncertů a v součtu s hudebními workshopy, happeningy a dalšími akcemi čítá celou sedmdesátku kulturních akcí.
Editorka Aktuálně.cz Martina Heroldová z programu doporučuje tři koncerty, na něž je stále možné pořídit vstupenky. Ty potěší zejména milovníky zpěvu.
Prvním z nich je český debut francouzské sopranistky Sabine Devieilhe (její příjmení má specifickou výslovnost, kterou můžete slyšet ve videu, protože původně pochází z okcitánštiny, pozn. red.). Tato pěvkyně u nás zatím není příliš známá, ve světě ale sklízí jeden úspěch za druhým. Je tak potěšením, že konečně zavítá i do Prahy.
Královna koloratur
Devieilhe proslula především rolemi s vysoko položenými koloraturami a v současné době zpívá například Královnu noci v Mozartově Kouzelné flétně ve Vídeňské státní opeře či Zerbinettu ve Straussově Ariadně na Naxu v Bavorské státní opeře v Mnichově.
V poslední jmenované ztvárnila v roce 2024 skvěle titulní roli v Debussyho opeře Pelleas a Melisanda (tuto operu mimochodem u nás hraje nově i Národní divadlo), úspěch sklidila jako Morgana v Händelově Alcině v Madridu nebo jako Constance v Poulencových Dialozích karmelitek v newyorské Metropolitní opeře.
Je také trojnásobnou držitelkou ceny Victoires de la musique classique v kategorii Zpěvačka roku a její videa na YouTube mají miliony zhlédnutí.
Ženy v hudbě
V Praze se představí s písňovým recitálem s názvem Ženy v hudbě, na němž nabídne velmi zajímavý mix repertoáru skladatelek od středověké mystičky Hildegardy z Bingenu přes Almu Mahlerovou, Claru Schumannovou a písně Fanny Mendelssohnové až k francouzsky hravým koloraturám Cécile Chaminadeové.
Parťákem jí bude klavírista Mathieu Pordoy, s nímž dlouhodobě spolupracuje. Ten vystřihne sólově například „impresionistický hit“ Dívka s vlasy jako len od Clauda Debussyho.
Bachova Kantáta o kávě
Když zazní jméno Johann Sebastian Bach, většina z nás si vybaví zejména jeho duchovní díla, ať už skladby určené pro varhany, jeho Pašije, či oratoria. Bach byl ale také autorem řady světských skladeb, některých dokonce velmi žertovného či komického charakteru. Z takového ranku je i jeho Kantáta o kávě, kterou napsal během svého působení v Lipsku.
Druhý tip vás proto zavede na koncert špičkového českého souboru staré hudby Collegium Marianum s triem vynikajících pěvců, který vás přenese o 300 let zpět, abyste poznali Johanna Sebastiana Bacha plného lehkosti, smyslu pro humor a také obchodního talentu!
Text drobné skladby je roztomile vtipný a potěší nejen všechny milovníky kávy a kofeinu: „Pokud si třikrát denně nedopřeji svůj šálek kávy, samým trápením seschnu jako kozí pečínka!“ Skladba působí téměř jako malá komická opera nebo prostě oslavný hymnus na kávu. V každém případě jde o koncert pro všechny, kteří se chtějí hudbou pobavit.
Jako sólisté se představí Hana Blažíková, Ondřej Holub a Roman Hoza, Kávovou kantátu doplní další díla Bacha a jeho současníka Georga Philippa Telemanna.
Breakující kontratenor
Do třetice nebude chybět ani duchovní hudba. Oratorium Jan Křtitel od Alessandra Stradelly zazní v podání ansámblu Il Pomo D‘oro a polského kontratenoristy Jakuba Józefa Orlińského, který na sebe strhnul pozornost zejména svou netradiční prezentací.
Orliński patří mezi nejlepší současné kontratenory a interprety zejména barokního repertoáru, zpíval na většině velkých operních scén, ale vystoupil například i na zahájení olympijských her v Paříži v roce 2024. Loni shodou okolností vydal s výše jmenovanou Sabine Devieilhe album Händelova Giulia Cesara v Egyptě a absolvovali také společné turné. Na letošním festivalu se ale na jednom pódiu nepotkají.
Mladý kontratenorista postupně začal svá vystoupení kořenit netradičním doplňkem - barokní árie doplňuje breakdancem a elektrohudbou. Orlinski se breakingu věnuje od osmnácti let, tančil v soutěžích s varšavskou skupinou Skill Fanatikz Crew a dostal ho i na operní jeviště. Na zahájení olympiády v Paříži v roce 2024 předvedl breaking na střeše a zazpíval Rameaua.
Než ho kamarád kolem osmnácti let vzal na první lekci, dělal salta a přemety, jezdil na skateboardu, snowboardu a kolečkových bruslích a zkoušel capoeiru. Ve škole mu prý radili, aby s breakingem a extrémními sporty přestal, pokud to se zpěvem myslí vážně. On to ale vidí jinak: tanec mu pomohl překonat ostych a naučil ho vnímat vlastní tělo na jevišti. A právě díky téhle fyzické jistotě se prý cítí dobře jak v opeře, tak na koncertním pódiu.
Stradellovo oratorium Svatý Jan Křtitel zpracovává známý příběh krále Heroda, jenž splní přání svůdné Salome a nechá jí na podnose přinést hlavu Jana Křtitele. V Praze ji společně s Orlińským zazpívá čínská sopranistka Jiayu Jin či francouzské pěvkyně Emmanuelle de Negri pod vedením dirigenta Francesca Cortiho.