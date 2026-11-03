Má vlast podle Jihokorejců. Pražské jaro zahájí poprvé Asiaté, příští ročník bude ve znamení Beethovena

Smetanovu Mou vlast zahrají příští rok poprvé Soulští filharmonikové, Jakub Hrůša provede všech devět Beethovenových symfonií a po sedmnácti letech se vrátí houslistka Anne-Sophie Mutter. Pražské jaro představilo program příštího ročníku. Vedle hvězd klasické hudby pozve také na novou jazzovou řadu nebo na koncerty a workshopy na Střeleckém ostrově.
Poprvé v historii Pražského jara zahájí festival orchestr, který nepochází z Evropy. Smetanovu Mou vlast zahraje 12. května 2027 ve Smetanově síni Obecního domu Soulský filharmonický orchestr pod vedením svého uměleckého ředitele Jaapa van Zwedena.
Dvaaosmdesátý ročník potrvá do 2. června a nabídne přes sedmdesát akcí, mezi nimi 37 koncertů. Výraznou část programu spojí hudba Ludwiga van Beethovena, od jehož úmrtí uplyne dvě stě let.
„Cítíme obrovské vzrušení a zároveň hluboký pocit odpovědnosti. Jde o významný milník, a to nejen pro náš orchestr, ale také pro hudební a kulturní dialog mezi Evropou a Asií,“ říká k zahájení nizozemský dirigent van Zweden.
V jihokorejském pojetí Mé vlasti chce podle svých slov spojit respekt k české historii a krajině s pocity sounáležitosti a lásky k domovu, které mohou oslovit posluchače kdekoli na světě.
Hrůša projde Beethovenův symfonický svět
Další festivalové prvenství přinesou Bamberští symfonikové. Stanou se prvním rezidenčním orchestrem Pražského jara a se svým šéfdirigentem Jakubem Hrůšou během čtyř večerů v Rudolfinu provedou všech devět Beethovenových symfonií. Cyklus začne 17. května prvními třemi symfoniemi a vyvrcholí 25. května Osmou a Devátou.
„Každá z devíti Beethovenových symfonií otevírá nový hudební svět a rozšiřuje možnosti symfonické formy,“ popisuje Hrůša. Společně s orchestrem chce vytvořit slyšitelný oblouk Beethovenovy celoživotní umělecké cesty. Provedením kompletu v Praze i dalších evropských městech uzavře svou desátou sezonu v čele bamberského tělesa. Od sezony 2028/2029 se pak stane šéfdirigentem České filharmonie.
Beethovenova hudba propojí také čtyři vystoupení rezidenčního umělce festivalu, klavíristy Igora Levita. V Praze zahraje s houslistou Renaudem Capuçonem a violoncellistkou Julií Hagen, s Českou filharmonií pod taktovkou Ádáma Fischera přednese Beethovenův Třetí klavírní koncert a samostatný recitál věnuje čtyřem skladatelovým sonátám včetně Valdštejnské.
Jinou polohu své hry nabídne při pozdním nokturnu 21. května. Vedle Brahmse při něm zazní Palais de Mari amerického skladatele Mortona Feldmana, kompozice inspirovaná barevností perských koberců a nepravidelnými symetriemi ruin starověkého paláce. Levit tak během jediného večera vystřídá orchestrální koncert s podstatně intimnějším poslechem.
Návrat Mutter a Vídeňští filharmonikové s Adamsem
Po sedmnácti letech se na Pražské jaro vrátí německá houslistka Anne-Sophie Mutter. Nepřiveze však pouze zavedený repertoár: 26. května se ujme české premiéry trojkoncertu Arch of Light (Oblouk světla) íránské skladatelky Golfam Khayam. Po jejím boku vystoupí violistka Muriel Razavi a violoncellista Kian Soltani, doprovodí je Dánský národní symfonický orchestr s dirigentem Fabiem Luisim.
Čtyřiadvacet let uplyne od posledního festivalového vystoupení amerického houslisty Joshuy Bella. Tentokrát přijede s Verbier Festival Chamber Orchestra a spojí role sólisty a koncertního mistra. V programu zazní Mozart i Beethoven, jehož Houslový koncert Bell přednese.
Výrazně současnou podobu bude mít návštěva Vídeňských filharmoniků. Orchestr povede americký skladatel John Adams a večer 24. května sestaví ze svých vlastních děl. Islandský klavírista Víkingur Ólafsson při něm zahraje v české premiéře Adamsův třetí klavírní koncert After the Fall.
Jazz dostane vlastní řadu
Festival rozšíří také prostor pro jazzovou tvorbu. Ten sice do jeho programu patřil už dříve, nově ale získá samostatnou koncertní řadu s každoročně obměňovaným kurátorem.
První ročník připraví americký klavírista Fred Hersch, splní se tak přání ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé), který před zahájením loňského ročníku vtipkoval o tom, že jde o jeho oblíbeného jazzového umělce a mohl by mít novou jazzovou řadu kurátorsky na starost.
V květnu vystoupí sólově v centru Dox a následně v Kongresovém centru Praha se zpěvákem Kurtem Ellingem, dvojnásobným držitelem Grammy. Trojici koncertů doplní v Doxu kytarista Kurt Rosenwinkel se svým triem.
Kontratenor i královna koloratury
Festivalový debut čeká také polského kontratenoristu Jakuba Józefa Orlińského. Se souborem Il Pomo d’Oro a dirigentem Francescem Cortim ztvární 31. května titulní roli v oratoriu San Giovanni Battista Alessandra Stradelly. Do italské barokní hudby se ponoří rovněž Magdalena Kožená, která se 15. května představí s orchestrem La Cetra pod vedením Andrey Marcona v dílech Monteverdiho a Vivaldiho.
Odlišně pojme pěvecký recitál francouzská koloraturní sopranistka Sabine Devieilhe, která v Česku vystoupí poprvé. S klavíristou Mathieuem Pordoyem postaví do vzájemného dialogu hudbu skladatelek a skladatelů. V Rudolfinu tak 27. května zazní mimo jiné díla Clary a Roberta Schumannových, Almy Mahler, Fanny Mendelssohn či Amy Beach.
Pět novinek i Beethoven mezi letadly
Současné hudbě bude opět patřit víkend Prague Offspring v centru Dox. Tříletou festivalovou rezidenci při něm završí Ensemble Modern. Tentokrát spojí síly s německým skladatelem a dirigentem Ennem Poppem, jehož padesátiminutová skladba Körper promění soubor v jazzový bigband. Zazní také pět světových premiér, které si festival objednal u českých a slovenských autorů a autorek.
Pražské jaro ovšem nechce zůstat jen v koncertních sálech. K teprve druhému ročníku zahajovacího open air koncertu v Riegrových sadech přibude třídenní víkendový program Jaro u vody na Střeleckém ostrově, který spojí koncerty s workshopy. Fagotistka Michaela Špačková pak 31. května zavede posluchače za Beethovenovou hudbou mezi exponáty dopravní haly Národního technického muzea.
Beethovenovo výročí ovlivní i rodinný program SpringTEEN, který se uskuteční 30. května v Anežském klášteře. Děti si vyzkoušejí vnímání hudby prostřednictvím vibrací, živé karaoke s Janem Cinou nebo hraní osudového motivu Páté symfonie na rouru od vysavače. Společné finále nabídne speciální verzi Ódy na radost, do jejíhož provedení se návštěvníci sami zapojí.
Závěr festivalu bude znovu patřit Beethovenovi. Jeho Missu solemnis uvede 2. června Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s Tomášem Netopilem, Slovenským filharmonickým sborem a čtveřicí zahraničních sólistů. Prodej vstupenek začne 4. listopadu v 11 hodin na webu festivalu.
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