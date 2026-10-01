Jeho matka přežila blokádu Leningradu, teď Byčkov nahrál s filharmonií Šostakovičovu Leningradskou

Česká filharmonie natočila pod taktovkou svého šéfdirigenta a hudebního ředitele Semjona Byčkova Pátou a Sedmou symfonii Dmitrije Šostakoviče. Nahrávka pořízená během koncertů v letech 2024 a 2025 vyjde 6. listopadu.
První český orchestr tím navazuje na dlouhodobou spolupráci s vydavatelstvím Pentatone, pro které již dříve natočil vrcholné symfonie Antonína Dvořáka, Mou vlast Bedřicha Smetany, která zvítězila jako nahrávka roku 2025 u BBC Music Magazine, a také kompletní cyklus symfonií Gustava Mahlera, který vyšel letos na jaře, informovala mluvčí filharmonie Tereza Šindlerová.
Zejména Šostakovičova Sedmá symfonie, která je rovněž známá pod názvem Leningradská, má pro Byčkova osobní význam.
„Pokaždé, když diriguji Šostakovičovu Sedmou symfonii, myslím na generaci svých rodičů. Matka byla přímo z Leningradu, odkud pocházela celá její rodina, otec byl z Ukrajiny, z Kyjeva. Otec byl později odveden do armády a bojoval ve válce, matka přežila obležení Leningradu. Celých 900 dní, nikdy nebyla evakuována,“ uvedl Byčkov, pro kterého je Šostakovičovo dílo jedním ze základních pilířů repertoáru.
Sedmou symfonii začal Šostakovič psát ještě před válkou, dokončil ji však už v obleženém Leningradu. Poprvé zazněla v březnu 1942 v Kujbyševě (dnešní Samaře).
Orchestr zdecimovaný hladem
Za skutečnou premiéru se ale často považuje až 9. srpen 1942, kdy ji v Leningradu provedl Karl Eliasberg. Jeho rozhlasový orchestr byl zdecimovaný hladem a odvody na frontu. Koncert byl přenášen rozhlasem a stal se symbolem nezdolnosti města, které tehdy už téměř rok čelilo blokádě.
„Leningradskou jsem nikdy nevnímal jako doslovný popis. A v tom právě spočívá její genialita. Na žádném místě neuslyšíte například - tady německé tanky odbočily vlevo… To není účelem uměleckého díla. Umění je tady proto, aby v nás vyvolalo nějaký stav nebo pocit. A to se právě Šostakovičovi podařilo, najít zvuky a tóny, které v nás vyvolávají neochvějný pocit, že víme, o čem to je,“ sdělil Byčkov.
Sám skladatel podle svých pamětí nechtěl, aby byla Leningradská slyšena jen jako obraz německé invaze. „Nejde v ní o blokádu. Jde o Leningrad, který zničil Stalin. A Hitler mu zasadil poslední ránu,“ napsal.
Sedmou symfonii provedl Byčkov s Českou filharmonií již při zahájení sezony 2021/2022 a znovu také na jaře 2024.
Odpověď sovětského umělce
Pátá symfonie vznikla v letech 1936 až 1937, v době, kdy Šostakovičovi hrozilo nejen profesní, ale i existenční nebezpečí. V lednu 1936 otiskl deník Pravda nesmlouvavý útok na jeho operu Lady Macbeth Mcenského újezdu a skladatel se rázem ocitl v nemilosti Stalinova režimu.
Symfonie, poprvé uvedená v listopadu 1937 v Leningradu, byla oficiálně prezentována jako „odpověď sovětského umělce na oprávněnou kritiku“ a vynesla mu rehabilitaci. Publikum ji přijalo s obrovským nadšením.
Pátou symfonii diriguje Byčkov od počátku 70. let, kdy studoval na Leningradské konzervatoři. S Českou filharmonií ji nastudoval v roce 2022 a následně ji s orchestrem provedl na turné v Londýně, Amsterodamu, ve Vídni a v Paříži.
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