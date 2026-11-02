Jako kdyby uspořádala koncert Madonna s Beyoncé. Firkušného festival zahájí hvězdné klavírní duo

Je to, jako by se na jednom pódiu potkaly třeba Madonna a Beyoncé, jen ve světě klavíru. Klavírní festival Rudolfa Firkušného pod hlavičkou Pražského jara na podzim v Praze zahájí hvězdné klavírní duo Jevgenij Kissin a sir András Schiff. Festival i letos kombinuje prověřenou tradici s energií mladých talentů. Znít bude převážně romantická hudba 19. a počátku 20. století.
Úterním zahajovacím koncertem odstartuje 14. ročník Klavírního festival Rudolfa Firkušného, který do Prahy přiveze světové klavírní hvězdy. V rámci něj v Praze poprvé vystoupí duo Jevgenij Kissin a sir András Schiff. Oba patří v klavírním oboru ke světové špičce.
Ačkoli se oba pianisté v minulosti na festivalu pod hlavičkou Pražského jara představili na sólových recitálech, ještě nikdy v Praze nevystoupili společně. Slyšet je hrát na jednom pódiu je příležitost, jaká se naskytne jednou za život.
„Tento koncert bude opravdu výjimečný, dvě obrovské klavírní hvězdy, spojí síly a budou hrát na dva klavíry program, který se skládá z Mozartovy Sonáty pro dva klavíry, poměrně málo hraných skladeb Roberta Schumanna, ale zazní také české hudba, a to Vltava z Cyklu Má vlast Bedřicha Smetany a Dvořákovy Slovanské tance,“ prozradil umělecký ředitel festivalu Josef Třeštík.
„Jsem velmi rád, že duo Kissin-Schiff zařadilo náš festival do svého velkého evropského turné, jehož součástí jsou mimo jiné také koncerty v Římě, Miláně, Amsterdamu nebo Mnichově. To beru jako stvrzení prestiže této podzimní akce Pražského jara,“ dodává dramaturg.
Hvězda s utajeným programem
Dalším „tahákem“ klavírního festivalu bude bezpochyby španělský klavírní virtuos ruského původu Grigorij Sokolov, rovněž považovaný za jednoho z nejlepších žijících pianistů a proslulý svým originálním přístupem k interpretaci.
Sokolovovy koncerty připomínají mnohdy až mystický obřad. Většinou probíhají v tlumeném osvětlení poté, co se předtím Sokolov seznámí s klavírem do nejmenších detailů. Umělec, na jehož recitály se sjíždí příznivci z celého světa, se přestal v určité době věnovat jak komorní hudbě, tak vystoupením s orchestry a hraje výhradně sólové recitály.
„Grigorij Sokolov do České republiky zajíždí víceméně exkluzivně na Firkušného festival,“ prozradil Třeštík.
„Má svůj specifický přístup, kdy na konci koncertní sezony přes celé léto velmi soustředěně pracuje na všech programech a vše si dramaturgicky velmi pečlivě připravuje. A až poté oznámí, co bude hrát. Za normálních okolností by mohl být risk připravovat koncert, jehož program není jasný, ale u Sokolova nemáme obavu, o jeho koncerty je vždy obrovský zájem,“ dodal Třeštík.
Posluchači musí důvěřovat
Zajímavostí je, že tento originální přístup jej spojuje právě s již zmíněným sirem Andrásem Schiffem. Ten za pandemie přestal programy svých koncertů předem ohlašovat a rozhoduje se až v koncertním sále, jaké skladby večer uvede. Rád tak pracuje s náhodou i aktuální atmosférou v sále.
„Posluchači mi musí věřit, že zahraji to nejlepší a že budu co nejlépe připravený. Já na oplátku spoléhám na jejich citlivost nebo důvtip. Takto můžeme zažívat koncerty nově, nekonvenčně,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně před dvěma lety.
To by nicméně v duu bylo těžko realizovatelné a pro jeho program s Kissinem to tentokrát neplatí.
V pondělí 2. listopadu také proběhne ve spolupráci s Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze jakési preludium festivalu— masterclass vedený Schiffem pro mladé klavíristy.
Nečekaný záskok
Festival letos oživí také nečekaný záskok. Místo původně avizovaného Lukase Sternatha, který musel svou účast zrušit kvůli náhlé zdravotní indispozici, nakonec vystoupí kanadsko-čínský klavírista Bruce Liu. Půjde o jeho vůbec první vystoupení v Česku
V Praze zahraje z velké části program, který uvedl v únoru tohoto roku v newyorské Carnegie Hall a sklidil za něj nadšené kritiky. Posluchači se tak mohou těšit na díaĺa Maurice Ravela, Fryderyka Chopina, Clauda Debussyho, Franze Liszta, Ludwiga van Beethovena a dalších.
Očekávaný je také návrat vynikající klavíristky Anny Vinnické, jejíž umělecký profil zdobí vystoupení s Berlínskými filharmoniky či Bostonskými symfoniky. V roce 2007 zvítězila jako teprve druhá žena v historii v Soutěži královny Alžběty v Bruselu.
Na podzim 2025 vystoupila pod taktovkou Petra Popelky na turné k 125. výročí založení Vídeňských symfoniků. Skvělé kritiky si vysloužilo zejména její chopinovské album z roku 2021. Hudbu Fryderyka Chopina zařadila také do svého pražského recitálu.
Český talent
Českou interpretační tradici bude reprezentovat loňský laureát Bachovské soutěže v Lipsku a držitel ceny Jiřího Bělohlávka 2025 Marek Kozák, který už sice jednou na Pražském jaru hrál, jeho vystoupení nicméně bylo v době covidu pouze streamováno online. Nyní si tak svůj debut užije naživo.
„Vybral jsem ďábelsky virtuózního Liszta, jehož Mefistův valčík byl dlouho jedním z mých nesplněných snů, půvabného Bacha, Smetanovy tance inspirované lidovou hudbou, vzletného a poetického Ravela a salonního Schuberta,“ říká ke svému programu Marek Kozák.
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