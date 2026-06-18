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Klasická hudba

Česká filharmonie uzavře sezonu open airem, zahraje Gershwina i Dvořáka

ČTK

Sezonu 2025/2026 České filharmonie završí v Praze 24. června koncert na Hradčanském náměstí pod taktovkou francouzského dirigenta Alaina Altinoglua. Spolu s ním vystoupí také loňský laureát Ceny Jiřího Bělohlávka pianista Marek Kozák, který zahraje první větu z Klavírního koncertu F dur amerického skladatele George Gershwina.

69. ročník hudebního mezinárodního festivalu Pražské jaro
Open air České filharmonie ještě pod vedením Jiřího Bělohlávka. Jeho cenu letosFoto: HN – Libor Fojtík
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Dále zazní díla Alfreda Newmana, Ericha Wolfganga Korngolda, Antonína Dvořáka a Leonarda Bernsteina. V pořadí osmou Cenu Jiřího Bělohlávka pro umělce do 30 let během večera předá Anna Fejérová, informovala Tereza Šindlerová.

„Open Air koncert České filharmonie, který je pro veřejnost zdarma, v přímém přenosu vysílá Česká televize na programu ČT art. Večerem provede Marek Eben,“ uvedla Šindlerová.

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Koncert zahájí fanfára Alfreda Newmana pro studio 20th Century Fox, po níž bude následovat suita z hudby Ericha Wolfganga Korngolda k dobrodružnému filmu Mořský jestřáb. Korngold, vídeňský skladatel narozený v Brně, patřil k osobnostem, které výrazně formovaly zvuk klasického Hollywoodu. Jeho partitura k Mořskému jestřábovi představuje jednu z významných ukázek symfonicky pojaté filmové hudby první poloviny 20. století.

Součástí programu bude také Largo z Dvořákovy Symfonie č. 9 Z Nového světa a první věta Gershwinova klavírního koncertu. Program uzavřou Symfonické tance z Bernsteinova muzikálu West Side Story, jedno z nejznámějších orchestrálních zpracování autorovy hudby k tomuto dílu.

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Výrazný mladý pianista

Kozák patří k nejvýraznějším pianistům mladé generace. Je laureátem řady prestižních mezinárodních soutěží - například Gézy Andy v Curychu, Busoniho soutěže v Bolzanu či Pražského jara - a pravidelně vystupuje s předními českými i zahraničními orchestry. Vedle sólové dráhy se věnuje také komorní hudbě a spolupracuje s předními českými interprety.

Altinoglu je šéfdirigentem Frankfurtského rozhlasového orchestru, hudebním ředitelem bruselského operního domu Théâtre Royal de la Monnaie a od roku 2023 také uměleckým ředitelem Mezinárodního festivalu v Colmaru.

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Pravidelně hostuje u předních světových orchestrů, mimo jiné u Berlínských a Vídeňských filharmoniků, Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, Londýnského symfonického orchestru či Clevelandského orchestru, a vystupuje na významných operních scénách včetně Metropolitní opery v New Yorku a londýnské Covent Garden.

Tradiční součástí Open Air koncertu České filharmonie je charitativní rozměr. Posluchači i televizní diváci budou moci přispět do veřejné sbírky Lepší škola pro všechny, kterou vyhlásila humanitární organizace Člověk v tísni. Darované peníze pomáhají dětem, které mají kvůli těžším životním podmínkám ztížený přístup ke vzdělání a podpoře.

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Open Air koncert České filharmonie na Hradčanském náměstí každoročně zakončuje její koncertní sezonu. Klasickou hudbu tak přivádí přímo do ulic historického centra Prahy a veřejnost láká svou odlehčenou formou.

Přímý přenos koncertu můžete sledovat zde:

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