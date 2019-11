Nikdy neříkej nikdy. Skupina Kiss se rozloučila s Pražany, příští rok se ale vrátí

V Praze příští rok znovu vystoupí americká rocková kapela Kiss. 1. července 2020 zahraje v pražské O2 areně díky rozhodnutí prodloužit údajně závěrečné turné pojmenované End of the Road (Konec cesty).

Vstupenky na koncert v cenách 1690 až 2990 korun budou v prodeji od příštího pátku 22. listopadu, uvedl Petr Novák z pořádající agentury Live Nation.

Kiss patří k nejznámějším a nejvlivnějším rockovým sestavám všech dob. Vydali 44 alb a celosvětově prodali přes 100 milionů desek. Jejich kariéru zdobí několik rekordně navštívených koncertních šňůr.

"Všechno, co jsme vybudovali, a všechno, co jsme si za poslední čtyři desetiletí podmanili, by se nikdy nestalo bez milionů lidí po celém světě, kteří v těch letech naplnili kluby, arény a stadiony," uvádí kapela ve stejném vyjádření, kterým avizovala letošní červnový koncert na stadionu v pražském Edenu.

"Toto turné bude závěrečná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří ne," slibují členové Kiss, kteří již v letech 2000 až 2002 absolvovali The Farewell Tour, šňůru označovanou za svou poslední.

Skupina Kiss, představitelé žánru glam rock, vznikla roku 1973. Muzikanti na koncertech plivají oheň a falešnou krev, používají pyrotechniku, vyplazují jazyky a vystupují v převlečení za démona, hvězdného chlapce, mimozemšťana a kočku. Jejich prezentace je úzce spojena s komiksovou kulturou.

K jejich největším hitům patří Detroit Rock City, I Was Made for Lovin' You nebo Crazy, Crazy Nights.

Skladba Psycho Circus, jak ji KISS letos zahráli v Praze. | Video: Martin Dybala

Pro komunistický režim v bývalém Československu byli Kiss nepřijatelní nejen pro hlučnou muziku, ale také kvůli logu s dvěma runovými S evokujícími znak nacistických jednotek SS.

Podsouvat Kiss nacistické sklony je však podle hudebních novinářů nesmysl. Už proto, že dva zakládající členové jsou židovského původu.

V Česku, kde mají mnoho fanoušků, poprvé vystoupili roku 1996, kdy uspořádali hned dva koncerty ve Sportovní hale. Už sedm měsíců nato se vrátili, tentokrát na fotbalový stadion Juliska, od té doby jezdí často.

Například roku 2014 na ně do pražské O2 areny, kam se příští rok vrátí, přijelo 15 tisíc lidí a kvůli náporu fanoušků z Moravy musely České dráhy posílit dopravu o dodatečné vozy. Téhož roku byli Kiss uvedeni do Rockové síně slávy.

Letos v létě v Edenu vystoupili na druhém ročníku hudební akce Prague Rocks, která dle pořadatelů přilákala přibližně 25 tisíc posluchačů.